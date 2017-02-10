美元全面上涨 受特朗普政府将公布重大税改计划提振

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透纽约2月9日 - 美元周四全面上涨，兑日圆创下三周来最大单日升幅，此前美国总统特朗普称，将在未来几周公布一项“重大”税务计划。
美元兑欧元过去四日内第三日走坚，兑瑞郎攀升至逾一周高位，因周四出炉的美国经济数据良好。
特朗普在竞选时承诺，将透过增加支出和减税等大规模财政措施来提振美国经济。但这些计划一直都缺乏细节，投资者已经等得有些不耐烦了。
特朗普周四在和航空公司高管会晤时表示，政府将公布“一些重大税务举措，”不过，他没有透露更多细节。
“美元全面上涨，受到特朗普计划在未来数周公布，用他的话说，重大的税务举措的消息推动，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说。
“这是特朗普胜选后不久美元上涨的关键所在。我认为，今天的消息再度让投资者感到振奋。”
在特朗普胜选后的一个半月里，美元指数上涨超过5%，但年内迄今仍下跌，因特朗普对贸易和移民政策的关注超过了财政刺激政策。
他的内阁人选也招致强烈反对，他禁止七个穆斯林国家公民和难民入境美国的行政令，在全球引发大规模示威。
投资者稍作喘息，因许多人担心，特朗普的财政计划将会退居次席，或将在国会遭遇更激烈的反对。但周四的声明扶助美元重回上行轨道。
在午后交易中，美元兑日圆上涨1.2%，至113.27日圆，此前触及2月3日来最高113.29。
周四发布的数据显示，美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，12月趸售(批发)库存连续第二个月急升。这也提振美元。
美元指数升0.4%，至100.64。美元兑瑞郎上扬0.6%，报1.0012瑞郎。
新西兰元兑美元大幅下跌，下滑超过1%，此前新西兰央行暗示，升息可能要等到至少两年后。
欧元兑美元下滑0.4%，报1.0656美元，受政治风险拖累，主要是法国大选将至带来的风险，欧元可能录得近两个月来最大周度跌幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)