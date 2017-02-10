美元全面上涨 受特朗普政府将公布重大税改计划提振

路透纽约2月9日 - 美元周四全面上涨，兑日圆创下三周来最大单日升幅，此前美国总统特朗普称，将在未来几周公布一项“重大”税务计划。

美元兑欧元过去四日内第三日走坚，兑瑞郎攀升至逾一周高位，因周四出炉的美国经济数据良好。

特朗普在竞选时承诺，将透过增加支出和减税等大规模财政措施来提振美国经济。但这些计划一直都缺乏细节，投资者已经等得有些不耐烦了。

特朗普周四在和航空公司高管会晤时表示，政府将公布“一些重大税务举措，”不过，他没有透露更多细节。

“美元全面上涨，受到特朗普计划在未来数周公布，用他的话说，重大的税务举措的消息推动，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说。

“这是特朗普胜选后不久美元上涨的关键所在。我认为，今天的消息再度让投资者感到振奋。”

在特朗普胜选后的一个半月里，美元指数上涨超过5%，但年内迄今仍下跌，因特朗普对贸易和移民政策的关注超过了财政刺激政策。

他的内阁人选也招致强烈反对，他禁止七个穆斯林国家公民和难民入境美国的行政令，在全球引发大规模示威。

投资者稍作喘息，因许多人担心，特朗普的财政计划将会退居次席，或将在国会遭遇更激烈的反对。但周四的声明扶助美元重回上行轨道。

在午后交易中，美元兑日圆上涨1.2%，至113.27日圆，此前触及2月3日来最高113.29。

周四发布的数据显示，美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，12月趸售(批发)库存连续第二个月急升。这也提振美元。

美元指数升0.4%，至100.64。美元兑瑞郎上扬0.6%，报1.0012瑞郎。

新西兰元兑美元大幅下跌，下滑超过1%，此前新西兰央行暗示，升息可能要等到至少两年后。

欧元兑美元下滑0.4%，报1.0656美元，受政治风险拖累，主要是法国大选将至带来的风险，欧元可能录得近两个月来最大周度跌幅。(完)