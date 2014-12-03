美元普涨 因经济前景利多及货币政策前景迥异

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约12月3日 - 美元周三普涨，受美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员对美国经济的积极评论提振，且周四欧洲央行货币政策会议可能祭出更多宽松货币政策。
欧元兑美元跌至27个月低点，美元兑日圆升向120日圆，美元指数触及逾五年半最高。
周三公布的美国经济数据强劲，根据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。民间就业岗位过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。
尽管ADP数据略低于预期，但同增幅不及预期的11月欧元区企业活动数据相比而言还算是好的。
纽约联储总裁杜德利周二晚表示，就目前来说，油价下挫对美国消费者还是有利的，尽管可能对美国能源企业带来阵痛。油价自6月以来已经大跌约40%。
“美元走势的背后因素是受到美联储利率预期带动，而且可能更重要的是因缺乏替代货币，因欧洲央行和日本央行还在放宽政策，”法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy表示。
俄罗斯卢布小幅反弹，兑美元升至53.48卢布，昨日报53.87卢布。交易商表示，俄罗斯央行干预汇市阻止卢布大跌。
欧元兑美元EUR=跌至2012年8月来最低的1.2299美元，纽约尾盘跌0.6%，报1.2310美元。
美元指数.DXY稍早触及2009年3月来最高，尾盘报88.961。美元兑日圆JPY=升0.5%，报119.86日圆，创下七年半新高。
美元兑加元CAD=跌0.4%，报1.1369加元，此前加拿大央行宣布维持利率在1%不变。(完)
(编译 李军; 审校 母红/龚芳)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。