美元指数触及五日高位 因美国民间就业数据强劲

路透纽约3月8日 - 美元周三升至五日最高水准，略低于两个月峰值，因数据显示，2月美国民间就业岗位增幅高于预期，令投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚升息的预期升温。

上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于路透查访分析师预计的增加19万个。该报告推高美元兑一篮子货币至3月3日来最高。

不过，美元涨幅轻微，部分原因是美元兑一篮子主要货币在过去五周已上涨约2.5%。

在劳工部周五公布至关重要的非农就业报告前，投资者保持谨慎态度，因过去的经验表明，ADP报告与政府就业报告的联动性并不强，后者是美联储十分看重的一项指标。

“毫无疑问，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周会议之前，美元的涨势有些过度，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell说。

上周多位美联储官员发表鹰派讲话，促使投资者押注下周加息几乎是板上钉钉。

根据CME Group的FedWatch工具，投资者目前预计美联储本月升息的机率接近90%，高于上周初的大约30%。

美元指数纽约尾盘上涨0.25%，报102.08，迫近3月2日触及的峰值102.26，此为1月11日来最高。美元兑日圆升至114.74日圆，为3月3日来最高，逼近近一个月高位。

欧元兑美元也跌至3月3日来最低，因投资者静待周四欧洲央行3月政策会议结果。

尽管欧元区通胀压力不断上升，但市场预计欧洲央行德拉吉将宣布维持宽松货币政策不变。

“尽管通胀升向央行的理想水平，但德拉吉不能过于激进或鹰派，这是欧元基本交投在窄幅区间内的原因所在，”Popplewell说。

不过，上周路透调查显示，分析师预计欧洲央行可能会暗示，今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。

美元兑土耳其里拉上涨近2%，此前土耳其央行总裁在一次会议上没有对利率给出更明确的信号，令投资者失望。美元尾盘报3.749里拉。(完)