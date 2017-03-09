美元指数触及五日高位 因美国民间就业数据强劲

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约3月8日 - 美元周三升至五日最高水准，略低于两个月峰值，因数据显示，2月美国民间就业岗位增幅高于预期，令投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚升息的预期升温。
上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于路透查访分析师预计的增加19万个。该报告推高美元兑一篮子货币至3月3日来最高。
不过，美元涨幅轻微，部分原因是美元兑一篮子主要货币在过去五周已上涨约2.5%。
在劳工部周五公布至关重要的非农就业报告前，投资者保持谨慎态度，因过去的经验表明，ADP报告与政府就业报告的联动性并不强，后者是美联储十分看重的一项指标。
“毫无疑问，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周会议之前，美元的涨势有些过度，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell说。
上周多位美联储官员发表鹰派讲话，促使投资者押注下周加息几乎是板上钉钉。
根据CME Group的FedWatch工具，投资者目前预计美联储本月升息的机率接近90%，高于上周初的大约30%。
美元指数纽约尾盘上涨0.25%，报102.08，迫近3月2日触及的峰值102.26，此为1月11日来最高。美元兑日圆升至114.74日圆，为3月3日来最高，逼近近一个月高位。
欧元兑美元也跌至3月3日来最低，因投资者静待周四欧洲央行3月政策会议结果。
尽管欧元区通胀压力不断上升，但市场预计欧洲央行德拉吉将宣布维持宽松货币政策不变。
“尽管通胀升向央行的理想水平，但德拉吉不能过于激进或鹰派，这是欧元基本交投在窄幅区间内的原因所在，”Popplewell说。
不过，上周路透调查显示，分析师预计欧洲央行可能会暗示，今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。
美元兑土耳其里拉上涨近2%，此前土耳其央行总裁在一次会议上没有对利率给出更明确的信号，令投资者失望。美元尾盘报3.749里拉。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”