分析：货币经理生意大增 受益于美元升值与汇市波动性上升

图为以汇率图表为背景拍摄的欧元现钞和计算器。 REUTERS/Dado Ruvic

路透纽约11月20日 - 美元升值与汇市波动性上升，让货币经理东山再起。此前在全球金融危机爆发后，他们陷入业绩疲软与投资者撤资的困境。

如今受到美元升值冲击的美国机构投资者，转向全球货币专家，以消除美元汇率对其投资组合的影响，同时创造额外的回报。

货币管理产业中的许多人受益，从道富银行等托管银行拥有的基金，到外汇专家，以及业内资深人士泰勒(John Taylor)等管理的小型公司。John Taylor以前经营过全球最大的货币对冲基金。

路透可以获得的机构投资数据分析公司eVestments的最新数据显示，截至9月底，2015年流入货币资产管理公司的资金总计为87亿美元，远高于2014年同期的49亿美元。

“多数经营得不错的公司此刻业务蒸蒸日上，尤其是接获美国投资者新需求者，”道富银行全球外汇管理部门主管Colin Crownover表示；该行旗下管理2.4万亿美元资产。

经理人通常会对冲50-70%的国际资产组合，以因应美元进一步升值。他们会透过买进相对应的远期外汇合约空仓，比如欧元。货币经理在察觉到市场变化且迅速采取行动时就会获利。

截至本周，道富银行管理1,250亿美元的货币资产。Crownover表示，该项资产持续以12个月增加12%的速度成长。

由于全球央行维持利率于低档，加上汇率陷于狭幅区间内波动，导致这项产业陷入困境数年。

货币对冲基金行业即出现几宗倒闭案件。Taylor被迫于2013年关闭FX Concepts基金，并宣告破产。Brevan Howard及QFS资产管理公司等业者即因不堪亏损而关闭货币基金业务。

随着美联储愈发接近于升息时点，而欧洲央行则料将扩大资产购买计划，波动性重返市场。

欧元/美元的一个月波动率在7月最高触及15%，而在2014年夏季仅为4%。正是这样的不确定性，促使基金经理们寻求外汇专家的帮助。

Adrian Lee & Partners是一家位于伦敦的量化外汇基金，掌管60亿美元资产。该基金的总裁兼执行长Adrian Lee表示，客户已经将他们逾50%的资产交给基金打理。

“我们实际正在洽谈的业务或客户数量，已经超过以往水平，约有25-30个。”Lee说道。

另一家位于英国的外汇基金Millennium Global的执行长Mark Astley表示，今年迄今已经获得35亿美元的资金流入，使得基金旗下管理的资产在10月末达到160亿美元。

就连Taylor也东山再起，管理着1.5亿美元左右的资金。他管理FX Concepts基金的巅峰时期规模曾达到140亿美元，现在的新公司名为FX Concepts News，也是一家研究顾问服务公司。

Taylor表示，尽管过去曾陷入困境，但他已担任过其他对冲基金外汇投资组合副经理，并可动用5,000万美元的信用额度。

“眼下的大环境非常有利，因为政府纷纷插手市场，把水搅得很混，”Taylor称。他过去获利最多的操作就是作空人民币、巴西雷亚尔和墨西哥披索。

而投资回报一直不差。BarclayHedge数据显示，衡量外汇基金表现的整体指数--BarclayHedge外汇指数今年截至10月上涨3.4%，延续2007年以来的正面势头。(完)