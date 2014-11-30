美元上扬 因油价重挫激起欧元区和日本去通胀忧虑

路透纽约11月28日 - 美元周五上扬，因油价暴跌激起欧元区和日本去通胀忧虑，而投资人也关注下周多家央行举行货币政策会议以及美国将公布的月度就业报告。

美国原油期货CLc1周五暴跌10%，结算价报66.15美元，因石油输出国组织(OPEC)决定不减产。

因能源价格下挫，欧元区11月消费者通胀年率降至五年最低，显示对欧洲央行而言，通缩仍是实实在在的威胁。日本10月核心消费者通胀年率也连续第三个月放缓。

“预计至少未来几个月油价还将承压，显示去通胀的数据证实了日本和欧元区应对去通胀压力的形势颇为严峻。这扶助美元表现出众。”道明证券外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。

欧元兑美元EUR=跌至1.2442美元，在下周欧洲央行会议前欧元承压，预计欧洲央行将暗示采取进一步行动消除去通胀风险。

下周，英国、加拿大和澳洲央行也将举行货币政策会议，而美国市场将聚焦在周五的11月非农就业报告。

美元兑日圆JPY=接近七年高位，纽约尾盘报118.68日圆。美元指数.DXY升0.79%，报88.301，略低于周一触及的四年高位88.44。

OPEC周四的决定重创石油出产国家的货币。

俄罗斯卢布兑美元RUB=周五尾盘大跌至50卢布之上，创下历史低点。

美元兑挪威克郎NOK=升穿7克郎，为逾五年首见。

投资人在年底出脱仓位可能令美元升势暂歇，但如果油价持低，地缘政治紧张局势加剧可能对美元有利。

“这困扰了许多国家...可以预期的反应不仅仅是市场波动，而且中期来看还会造成地缘政治的不稳。”BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿/白云)

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