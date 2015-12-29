美元兑欧元受风险意愿带动上涨 油价反弹提振俄罗斯卢布

路透纽约12月29日 - 美元兑欧元周二上涨，此前市场风险意愿增强，殃及对欧元的需求，且来自卖空投资人的新压力可能也令欧元承压。俄罗斯卢布则跟随油价反弹。

在油价上涨提振信心后，投资人转投股市等较高风险资产。风险意愿增强拖累欧元表现，因欧元收益较低，交易商将欧元视为较安全的融资货币。

欧元兑美元跌至近一周最低的1.08990美元。美元指数.DXY升至近一周高位98.413，周二盘初曾触及近两周低点97.799。

分析师还表示，交易商可能又建立了欧元新的空头仓位。12月3日欧洲央行实施的刺激措施力度不及预期，令许多在之前几个月作空欧元的交易商本月回购了欧元。市场预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)明年将多次升息，同欧洲和日本还在实施宽松货币政策形成对比，这扶助了美元的升势。

“毫无疑问，市场再度开始增加欧元空头仓位，”Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand表示，“美国和欧洲的政策背离，将在首季成为影响汇市走势的强劲因素。”

他表示，美国公债收益率上升也扶助周二美元的升势。美国两年期公债收益率触及逾五年半高位1.103%。

美联储货币政策制定者本月稍早在最新的预估中暗示，明年可能升息四次，每次25个基点。

美元兑俄罗斯卢布在升至逾一年高位72.84卢布后下滑。卢布跟随油价反弹，因俄罗斯是石油出口大国。布兰特原油期货结算价劲升逾3%。纽约尾盘，美元兑俄罗斯卢布跌0.23%，报72.15卢布。

年底交投清淡，限制了汇市的走势。

欧元兑美元尾盘跌0.28%，报1.09370美元。美元兑日圆大致持平，报120.370日圆。

美股标普500指数.SPX尾盘大涨逾1%。