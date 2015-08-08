美元走软 但受升息预期提振前景仍然利多

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约8月7日 - 美元兑一篮子货币周五在触及近四个月高位后回落，受累于投资者缩减多头头寸。因稳健的美国就业报告提升了美国联邦储备委员会(FED/美联储)在年内升息的可能性，美元一度走强。
美国较长期公债收益率回落也重压美元，这暗示由于通胀仍处于低位，美联储升息的步伐将会十分缓慢，美元的上行潜能可能受限。
但美元前景仍总体正面，受助于升息前景，多数分析师预期美联储将在9月会议上开始收紧货币政策。
美元兑日圆稍早触及两个月峰值，兑瑞郎接近五个月高位，但到午盘均回吐了上述涨幅。
“美元涨幅远远超过了收益率差所能提供的支撑，这可能表明很多对通胀强硬的消息已经反应在债券价格中，将限制美元在9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议后进一步走强的可能性，”G+ Economics的首席分析师兼董事Lena Komileva表示。
分析师称，当非农就业报告等备受期待的美国经济数据在周末前公布时，美元走势出现逆转是很正常的。
周五公布的数据显示，7月美国非农就业岗位增加21.5万，略低于市场预估的增加22.3万，但市场仍认为这反应就业市场体质强健。5、6两月数据被上修，且平均时薪增长，也被视为对市场利多的因素。
就业报告公布后，互换市场消化的9月升息机率为52%，高于数据公布前的47%。
不过，DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示，“鉴于总体通胀偏低，且就业市场增长也不是非常快，因此，9月升息(或者是10月或12月)可能只是一次孤立事件。”
纽约尾盘，美元指数回落0.2%，报97.650。稍早触及4月23日以来最高98.334。
美元兑日圆盘中升穿125日圆，触及两个月高位，但尾盘下跌0.5%，报124.13日圆。
欧元兑美元上扬0.4%，报1.0966美元。
美元兑瑞郎尾盘上扬0.2%，报0.9829瑞郎，稍早攀升至3月20日以来最高。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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