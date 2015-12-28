美元下跌 加元跟随油价走低

路透纽约12月28日 - 美元兑一篮子主要货币周一留守在逾一周最低水准附近，因一些持有美元多头的交投商在年底前获利了结，而加元跟随油价走低。

市场交投淡静，澳洲和伦敦市场因当地假期休市，欧洲主要交易室关门，或只有少数人员值班。

看涨美元是市场今年的主要题材，市场认为预料中的美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息和外国央行放宽货币政策将提振美元的吸引力。

富国证券汇市策略师Eric Viloria说，鉴于美联储下次加息时机没有任何新的线索，美元将继续窄幅交投。

“在美联储发出更为强硬或更为鹰派的信号前，美元表现可能较为温和，”他说。

美元指数.DXY最新下跌0.07%，报97.917，在早盘触及12月16日来最低97.811。

欧元兑美元最新小升0.05%，报1.09750美元，略低于逾一周高位1.10000美元。

尽管美元兑日圆小跌，但从上周五触及的近两个月低位120.050日圆小幅反弹。在上周五圣诞节当日，日本市场开市，而美国和伦敦市场休市。

较之日圆，交易商今年较青睐美元。美元兑日圆本年迄今上涨约0.6%，日本央行是放宽货币政策的主要央行之一。

美元兑日圆最新跌0.09%，报120.345日圆。

加元兑美元下跌，因油价下挫。加元对油价的走势反应敏感，因加拿大是主要原油出口国之一。美元兑加元最新上涨0.54%，报1.3895加元。

“油价今日走势可能对加元走低有一些影响，”Viloria说。

鉴于今日市场交投清淡，外汇市场整体走势温和。

“伦敦市场今日休市，使年底前交投清淡的市况加剧，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov说。