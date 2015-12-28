美元下跌 加元跟随油价走低

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透纽约12月28日 - 美元兑一篮子主要货币周一留守在逾一周最低水准附近，因一些持有美元多头的交投商在年底前获利了结，而加元跟随油价走低。
市场交投淡静，澳洲和伦敦市场因当地假期休市，欧洲主要交易室关门，或只有少数人员值班。
看涨美元是市场今年的主要题材，市场认为预料中的美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息和外国央行放宽货币政策将提振美元的吸引力。
富国证券汇市策略师Eric Viloria说，鉴于美联储下次加息时机没有任何新的线索，美元将继续窄幅交投。
“在美联储发出更为强硬或更为鹰派的信号前，美元表现可能较为温和，”他说。
美元指数.DXY最新下跌0.07%，报97.917，在早盘触及12月16日来最低97.811。
欧元兑美元最新小升0.05%，报1.09750美元，略低于逾一周高位1.10000美元。
尽管美元兑日圆小跌，但从上周五触及的近两个月低位120.050日圆小幅反弹。在上周五圣诞节当日，日本市场开市，而美国和伦敦市场休市。
较之日圆，交易商今年较青睐美元。美元兑日圆本年迄今上涨约0.6%，日本央行是放宽货币政策的主要央行之一。
美元兑日圆最新跌0.09%，报120.345日圆。
加元兑美元下跌，因油价下挫。加元对油价的走势反应敏感，因加拿大是主要原油出口国之一。美元兑加元最新上涨0.54%，报1.3895加元。
“油价今日走势可能对加元走低有一些影响，”Viloria说。
鉴于今日市场交投清淡，外汇市场整体走势温和。
“伦敦市场今日休市，使年底前交投清淡的市况加剧，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov说。
(编译 利棣儿/龚芳；审校 母红)
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