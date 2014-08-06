美元回落 在清淡交投中遭遇获利了结

路透纽约8月6日 - 美元周三下滑，兑欧元从九个月高位回落，交易商和分析师称，交投清淡令一波获利了结引发的走势被放大。

过去六周，受到围绕俄罗斯军队在同乌克兰接壤边境集结的地缘政治紧张局势支撑，美元稳步上涨。

周三纽约汇市中午时分，随着欧元走强，美元回吐涨幅。美元兑日圆跌穿200日移动均线切入位，上周该水准是支撑位。

“投资人再度关注地缘政治紧张局势，以及俄罗斯军队在乌克兰边境集结。美元在过去几个月涨得漂亮，今日回落可能只是获利了结，”Tempus Consulting市场总监John Doyle表示。

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=小涨至1.3379美元，盘中触及11月来最低的1.3333美元。欧元兑日圆EURJPY=跌0.55%，报136.55日圆。

“卖盘出现的时候并没有什么特别重大的新闻。市场流动性不高，呈现夏季清淡的交投，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick表示。

美元指数.DXY从11个月高位81.716回落，尾盘报81.427附近，仅升0.12%。

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。

美国商务部公布，6月贸易逆差收窄7%，至415.4亿美元，为1月以来最低水平，低于上周公布的第二季国内生产总值(GDP)初值中假定的448亿美元。美国6月贸易逆差降幅超预期，因石油进口降至三年半低位，表明贸易对第二季度经济成长的拖累小于当初的预期。美元盘初一度受该数据提振。

意大利公布第二季国内生产总值(GDP)初值为较上季萎缩0.2%。路透调查25位分析师给出的预估值为增长0.2%，预估区间从萎缩0.1%至增长0.4%。欧元稍早因此承压。

欧洲央行周四将举行货币政策会议。

根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，欧元疲弱也同股市基金流动逆转息息相关。投资欧洲的美国股市基金连续七周出现资金净流出。

“自去年6月美国资金一直在投资欧元区，随着市场开始获利了结，仓位严重倾斜，给欧洲资产带来压力，对欧元兑美元也构成下压，”法国兴业银行高级汇市策略师Sebastian Galy表示。

英国公布6月工业和制造业产出增长不及预期，今年英国央行将升息的预期降温后，英镑下滑。

英镑兑美元GBP=触及1.6819美元的日低，之后反弹至1.6847美元，跌0.22%。

英国央行周三开始为期两日的货币政策会议，但投资人要到8月稍晚才能得知是否有任何委员赞成加息。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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