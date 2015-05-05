美元升势停滞 因美国数据良莠不齐令利率前景蒙尘

路透纽约5月5日 - 美元周二兑日圆从三周高位回落，兑欧元从一周高位下滑，因美国经济数据有好有坏，令未来升息的步幅更加不确定。

优于预期的美国4月服务业报告被贸易逆差大于预期所抵消。服务业报告公布后，美元一度上涨，但之后回落。

周二公布的另一份行业报告显示，美国服务业4月扩张速度由七个月高点放缓，因新业务增速小跌，但聘雇速度升至6月以来最快。

过去几日，美元开始重拾升势，因迹象显示在今年稍早滑入低谷后美国经济开始反弹。

“5月通常美元会走强，但周五的非农就业报告将最终决定美元走向，”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。

“期货市场仍为美元净多头，以及今年首季美国经济数据令人失望，使得美元处于非常脆弱的境地，特别是如果4月就业报告不尽人意。”

他还指出，就业市场强劲是自去年7月以来美元走强的真正动力。

纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.4%，报95.072。

欧元兑美元从一周低点反弹，升0.5%，报1.1195美元，摆脱了有关国际货币基金组织(IMF)可能减少对希腊的金援，除非欧洲伙伴国接受进一步的债务减计的报导影响。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，IMF日前曾警告希腊财政状况正在恶化，但他否认IMF坚持要求进一步减免债务。

美元兑日圆跌0.3%，报119.82日圆，稍早触及三周高位。

周二公布的数据显示，美国4月服务业指数升至五个月高位，供应管理协会(ISM)称，4月非制造业指数升至57.8，为11月以来最高，路透访查的分析师预期为56.2，3 月为56.5。

该报告一度提振美元。

但美国商务部称，3月贸易逆差激增43.1%，至514亿美元，为2008年10月以来最高，且百分比增幅为1996年12月以来最大。分析师之前的预期为，3月贸易逆差增至412亿美元。贸易逆差大幅扩阔的原因是西海岸主要港口劳资纠纷解决后，进口强劲反弹。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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