欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨

路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。

欧盟公布的初步数据显示，欧元区第一季通胀为1.9%，逼近低于但接近2%的欧洲央行通胀目标，且高于1.8%的市场预期。意大利消费者物价调和指数(HICP)为2%。

这扶助欧元高见1.0947美元，迫近本周稍早触及的五个半月高位1.0950美元。

分析师称，最新的通胀数据可能使欧洲央行在6月政策声明中采取更为鹰派的立场，要么上调对欧洲经济的评估，要么暗示实施刺激政策的必要性减弱。

“今早发布的数据显示，通胀压力将会大幅回升，欧洲央行可能不得不撤走其超宽松货币政策，”Merk Investments总裁及首席投资长Axel Merk说。

美元兑日圆盘中最多上涨0.4%，至111.71日圆日内高位，逼近4月26日触及的111.77日圆的近四周高位，此前美国劳工部公布的数据显示，第一季薪资增长0.9%，为10年来最快的增速。

该数据表明通胀不断攀升，并扶助提振美元，尽管商务部报告，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为0.7%，这是2014年第一季度以来最差表现。

“GDP数据不会改变对美联储可能在6月升息，9月再次升息的预期，”Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner说。

美元指数小跌，至99.015。

欧元兑美元本月月线可望上涨2.3%，连升第二个月。美元兑日圆本月月线可能基本持稳。美元指数本月可能下跌约1.3%，连续第二个月月线下跌。(完)