乌克兰紧张局势恶化带动美元和日圆上涨 卢布重挫

* 俄罗斯军事干预乌克兰，紧张局势升级

* 美国个人支出和收入增加，扶助美元

* 卢布兑美元和欧元跌势纪录低点

* 俄罗斯确认干预汇市提振卢布

路透纽约3月3日 -美元和日圆周一上扬，因俄罗斯周末出兵乌克兰克里米亚半岛，激化地缘政治紧张局势，促使投资人在这些避险货币中寻求保护。

美国公布经济数据显示1月美国个人支出和收入增加，尽管今年出现恶劣的严寒天气，美元受到进一步支撑。

但市场焦点直落乌克兰不断恶化的情势，尽管本周有大量经济数据以及央行货币政策决定出炉。

俄罗斯卢布兑美元和欧元跌至纪录低点。美元兑卢布触及36.6750卢布的最高位，欧元兑卢布也触及50.5300的纪录高位。

乌克兰货币格里夫纳兑美元周一出现反弹，美元兑格里夫纳跌1%，报9.6，格里夫纳今年迄今重挫约17%。

“在乌克兰紧张局势升温的情况下，投资人转向传统的避险货币。”Western Union BusinessSolutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“乌克兰局势恶化给全球经济带来新的威胁。因中国经济疲弱迹象增加，全球经济已经根基不稳。”

周末俄罗斯总统普京宣称取得出兵乌克兰的授权后，乌克兰边境卫队周一称，俄罗斯开始在刻赤海峡（KerchStrait）的俄边境集结装甲车。

俄罗斯央行周一称，已将调整卢布交易区间前的汇市干预资金配置上限从3.5亿美元上调至15亿美元，并表示将根据具体情况决定每日的外汇交易政策。

交易商预计俄罗斯央行周一抛售了超过100亿美元，以提振卢布。

纽约尾盘，美元兑卢布升1.3%，报36.5050卢布，欧元兑卢布升0.6%，报50.1400。

西方国家威胁要从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现的最严重的对峙局面。

“任何西方国家可能动武的迹象可能导致外汇市场更大的厌恶风险情绪，因投资人鲜有视战争前景为利多，特别是当美国和俄罗斯这样的大国参与。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

美元指数.DXY升0.5%，报80.063，之前连跌两日。

美国公布，1月消费者支出升0.4%，增幅超过预期，可能受到取暖需求带动。个人收入也增加0.3%，12月为持平。美元也受到该数据进一步支撑。

美元升势令欧元兑美元跌0.5%，报1.3732美元。

但美元兑避险的日圆跌0.4%，报101.42日圆，稍早一度跌至一个月低点101.17日圆。欧元兑日圆跌0.8%，报139.27日圆。

对于波兰、拉脱维亚和立陶宛等东欧国家的资本来说，欧元是第一个避险港湾。这些国家的资本将首先感受到冲突或制裁的影响。但欧元区与俄罗斯的联系也很紧密。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。