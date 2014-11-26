美元下滑 因经济数据疲弱引发对美国经济成长的担忧

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约11月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，因今日美国公布的消费者信心、楼市和制造业等多个经济数据令人失望，引发对全球最大经济体在今年最后几个月失去动能的担忧。
在周四美国感恩节假期前，成交低于均值。周四美国金融市场将休市，周五恢复交易，但许多美国交易员周五预计也将休假。
美元跌幅有限，分析师称因预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能考虑在明年年中上调短期美国利率，而其他主要央行近期还在放宽货币政策，以帮助当地经济。
“今日的数据无足轻重，”RBS Securities汇市策略师Brian Dangerfield表示，“货币政策的迥异才是汇市的主要题材。基本面对美元仍利多。”
美元指数.DXY跌0.35%，报87.615，低于周一所创的近四年半高位88.440。
美元兑日圆JPY=跌0.2%，报117.70日圆，稍早跌幅减半。美元仍低于上周触及的七年高位118.98日圆。
欧元兑美元EUR=升0.3%，报1.2513美元，延续从本月稍早触及的近两年低点1.2358美元反弹的走势。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三稍早表示，央行可能最早在明年首季决定是否开始后购买公债后，欧元一度下滑。
澳元兑美元周三稍早一度跌至四年低点0.8481美元，之后因美国经济数据令人失望，澳元也出现反弹，纽约尾盘升0.3%，报0.8548美元。
美元从7月开始走强以来，澳元兑美元的跌幅居前。澳洲央行副总裁洛威周二称澳元汇率仍高估后，澳元跌至2010年8月来最低。(完)
(编译 李军/张荻; 审校 母红/龚芳)
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