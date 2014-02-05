央行强硬政策立场提振澳元 美元兑欧元及日圆上涨

* 澳元兑美元涨逾2%，此前澳洲央行放弃宽松倾向

* 新西兰元兑美元涨逾1%

* 美元兑欧元及日圆走高

* 日本银行业者的日圆卖盘支撑美元/日圆--交易员

路透纽约2月4日 -澳元兑美元周二涨逾2%，稍早澳洲央行的决议舍弃倾向降息的立场，长期以来希望澳元走贬的态度亦有所软化。

美元和欧元兑日圆收复部分失地，但仍稳守近期的交投区间，反映出市场波动降温；之前大量资金撤离新兴市场，转入发达市场避险时，曾引发市场剧烈波动。

“直到昨日晚间，市场上大部分人作空澳元和新西兰元。澳洲央行立场变得强硬，让他们感到意外。据澳洲央行，即使中国经济放缓，世界也不会走向末日，这个事实使得风险偏好有所抬头，”ING Capital Markets的外汇交易主管Lane Newman表示。

因商品热潮结束，中国经济增长开始放缓且澳洲央行此前为帮助刺激经济成长而支持本币走弱，澳元在过去12个月已经下跌近五分之一。

澳元兑美元上涨2.17%至0.8937美元。新西兰元兑美元在纽约尾盘加速上涨，当日升高1.58%至0.8210美元。

澳元兑新西兰元走势过去一周显现出转变迹象。去年末作为利差交易中受青睐的货币，新西兰元兑澳元在去年10月至今年1月24日期间上涨了9.5%。之后澳元回升了3%左右。

虽然新西兰经济状况继续好于澳洲，但分析师认为，升息1个百分点的前景现已完全被市场消化，使得新西兰元有回落的空间。

欧元兑美元一度跌破1.35并重探周一创下的两个月低点1.3475，随后削减了多数跌幅。

“欧元今日并未真正随其它货币兑美元走强，与担心欧洲央行(ECB)周四可能再度放松政策有关，”纽约野村证券的G10货币外汇策略主管Jens Nordvig表示。

欧元兑美元跌0.07%至1.3515。

“我认为他们(欧洲央行)有理由应该那么做，但我不相信他们一定会那么做，”Nordvig表示。

**日圆走低**

日圆兑美元从两个月高位回落，但在美国公布令人失望的工厂活动数据之后人气脆弱，缓和了日圆的跌势。

美国股市开盘较为强劲，帮助提振美元。

美元兑日圆涨0.65%至101.64，站在周一低点100.77上方，后者是11月21日以来的最低水准。

东京一欧系银行交易员表示，日本银行业者的日圆抛盘协助支撑美元。另一方面，新加坡的交易员称日本进口商买进美元。

日圆兑美元过去一年跌幅较大，但过去一周日圆走势反转，因新兴市场资产大跌。美元兑日圆1月触及105.40日圆高位。

美国工厂订单数据好坏不一，12月新订单下降，但剔除波动较大的运输业订单之后连续第三个月上升。该报告缓和了周一疲弱的美国制造业报告的影响。

欧元兑日圆涨0.6%至137.32日圆，稍早触及136.20。（完）

(编译 张涛；审校 张明钧/张荻)

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