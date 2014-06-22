美元跟随美国公债收益率持稳 英镑下滑

路透纽约6月20日 - 美元周五持坚，因美国公债收益率持稳，而英镑从近期高位下滑，英国经济增强的迹象带动英国央行可能在明年年初前升息的预期，扶助英镑近期走强。

市场对伊拉克战乱局势的不安情绪降温也支撑美元，交易商缩减在黄金、美国公债和日圆的避险仓位。

“美元在颇为狭窄的区间内游走，”Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席市场策略师Omer Esiner表示。

美元指数.DXY微升0.07%，报80.39，本周跌幅降至0.2%，仍为5月2日该周以来最大周度跌幅。

指标美国10年期公债收益率升至2.66%，之后在尾盘回落至2.63%，当日变动不大。10年期公债收益率两周来在宽幅为10个基点的区间内波动。

分析师表示，交投清淡以及美国没有新的经济数据公布，令美元走势受限。

“在地缘政治方面出现意外之前，多数主要货币短期内将跟随公债收益率的走势，”Esiner称。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周下调美国长期利率预估，市场认为美联储主席叶伦的讲话对通胀态度温和，美元指数创下5月初来表现最差的一周。

美元兑日圆升0.2%，报102.13日圆，欧元兑美元跌0.1%，报1.3593美元。

美国10年期公债较可比德债利差收窄至1.276个百分点，周四为1.296个百分点，为1999年中欧元面世不久后以来最宽水准。

**英镑下滑**

英镑在离周四所创的五年半高位1.7064美元不远处徘徊，此前数据显示英国6月工厂订单以六个月最快速度增长，该报告凸显英国央行将远早于美联储升息的可能性。

“目前英镑受青睐，英国央行看来将是可能会升息的唯一主要央行了，”Nordea汇市策略师Niels Christensen表示。

分析师预计英国央行将可能在明年首季升息，而美联储要等到明年下半年。

这种观点令两年期英债较两年期美债收益率升水扩至0.44个百分点，为2011年8月来最高。

纽约尾盘，英镑兑美元跌0.2%，报1.7008美元，英镑兑欧元也跌至0.7992英镑。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3599 1.3608 -0.07 -1.06 1.3745

美元/日圆 JPY= 102.06 101.91 +0.15 -3.08 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 138.82 138.72 +0.07 -4.02 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8951 0.8940 +0.12 +0.26 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.7010 1.7039 -0.17 +2.74 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0757 1.0815 -0.54 +1.29 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9386 0.9396 -0.11 +5.31 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2173 1.2163 +0.08 -0.80 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7991 0.7984 +0.09 -3.69 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8696 0.8714 -0.21 +5.97 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.1145 6.1175 -0.05 +0.79 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3186 8.3246 -0.07 -0.24 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7088 6.6955 +0.20 +4.23 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1346 9.1121 +0.25 +3.25 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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