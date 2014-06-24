美元微升 受强于预期的数据支撑

路透纽约6月24日 - 美元周二微升，此前美国公布的新屋销售和消费者信心数据强于预期，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)对通胀的基调会更强硬的预期。

美国商务部周二公布，5月新屋销售年率为50.4万户，为2008年5月来最高，预估为44.0万户，4月修正后为42.5万户，前值为43.3万户。美国5月新屋销售较前月猛增18.6%，增幅为1992年1月来最大，4月为修正后为增长3.7%，前值为增长6.4%。

美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心升至2008年1月以来最高的85.2，分析师预估为83.5。5月消费者信心指数被下修至82.2，前值为83.0。

“良好的楼市数据可能能消除一些美联储鸽派委员对楼市的担忧，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

Wizman称，通胀数据在影响美联储货币政策立场上更为关键。交易商目前关注美联储何时将开始升息的迹象。

美元指数.DXY纽约尾盘升0.07%，报80.333。欧元兑美元微跌0.02%，报1.3601美元，美元兑日圆持平，报101.92日圆。

指标美国10年期公债升11/32，收益率报2.579%。

美元兑瑞郎尾盘跌0.03%，报0.8941瑞郎。英镑兑美元跌0.27%，报1.6977美元，此前英国央行总裁卡尼的讲话没有带动升息预期。

卡尼、副总裁宾恩以及政策委员迈尔斯在证词中传递的信息是，英国经济中仍存在充足的闲置产能。相对与他们近期的讲话，以及货币政策委员会上周公布的会议记录，今天的证词基调不够强硬。（完）

(编译 李军; 审校 母红)

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