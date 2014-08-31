美元节前逼近今年高位 欧元区通胀数据符合预期令欧元持稳

路透纽约8月29日 - 美元周五上涨，交易商摆脱疲弱的美国消费者支出数据影响，而投资人对欧洲央行很快将进一步放宽货币政策的预期降温，稳步下滑的欧元赢得喘息的机会。

另外，俄罗斯卢布兑美元RUB=触及历史低点，因对乌克兰危机可能令俄罗斯遭致更多经济制裁的担忧加重。

在本周不断刷新今年高位后，美元指数.DXY纽约尾盘升0.26%，报82.689，在美国政府数据显示7月美国个人支出意外减少0.1%后，美元指数一度下滑。

分析师原本预计7月个人支出增加0.2%，促使准备开始三日长周末的交易员臆测美国第三季国内生产总值(GDP)增幅可能不及目前预估水准。

但BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg称，尽管占GDP七成的支出数据令人失望，但交易员仍看好美国经济前景。

“市场并不认为这是压垮骆驼的一根稻草，”Schlossberg称，“市场认为消费者会迎头赶上。”

美元兑日圆JPY=升0.33%，报104.08日圆，本周日圆受到乌克兰危机引发的避险买盘带动。

欧元兑美元EUR=纽约尾盘跌0.3%，报1.3142美元，在欧元区发布通胀报告后触及1.3195美元日高，盘中曾跌至一年低点1.3137美元。

欧元势将连跌两个月，欧元区公布通胀年率降至五年最低的0.3%，远低于1.0%欧洲央行认为的“威胁区域”。

欧元兑美元在过去三个月下挫3.6%，部分因乌克兰冲突可能拖累欧元区经济成长。

高盛发布的新报告中预计，欧元兑美元的颓势将持续数年，欧元将跌至同美元平价。

“我们将欧元兑美元三个月、六个月和12个月预估值分别下修至1.29、1.25和1.20美元，之前分别为1.35、1.34和1.30美元。”高盛分析师写道。

“我们也下修了较长期预估，预计明年底欧元将跌至1.15美元(之前预估为1.27美元)，2016年底和2017年底将分别降至1.05美元和1.00美元(之前预估分别为1.23美元和1.20美元。)”

俄罗斯卢布兑美元大跌1%，报37.1225卢布，盘中触及37.207卢布的历史低点。(完)

(编译 李军/张若琪; 审校 母红/白云)

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