美元普涨 兑日圆升至六年高位

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约9月8日 - 美元周一普涨，兑日圆触及六年高位，兑欧元创下逾一年高位，今日市场缺乏重大数据及央行消息。
午后市场开始波动，美元兑澳元和巴西雷亚尔的升势加速，之后美元兑欧元和日圆突破近期交投区间。
美元指数.DXY尾盘升0.65%，报84.301，为去年7月来最高。
“美元呈现普涨，美国公债收益率上升带动美元走强，但今天没有美联储官员讲话或重大数据。”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示。
欧元兑美元EUR=纽约尾盘跌0.42%，报1.2893美元的去年7月来最低。美元兑日圆JPY=升至2008年来最高的105.94日圆。
美元兑英镑今日开局最为强劲。英镑跌至近10个月最低水准，此前一份民意调查显示，赞成苏格兰独立的支持率首度领先反对阵营。
在距离公投仅剩10天之际，YouGov为英国星期日泰晤士报所做的调查显示，赞成苏格兰独立的支持率为51%，反对独立的49%。[nL3S0R90R1]
“民调的转变速度显然让很多人感到吃惊，”伦敦法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲外汇策略主管Adam Myers称。
英镑兑美元GBP=重挫1.36%，跌幅为13个月最大，报1.6106美元。
澳元兑美元AUD=跌1.06%，报0.9289美元，上周五触及7月底来最高的0.9403美元。
尽管美元强劲且澳洲主要出口商品铁矿石价格大跌，但澳元显露出令人意外的韧性，很大程度上是因为利差交易需求重燃。投资人借入低利率的欧元和日圆，买入较高收益的澳洲资产。
巴西雷亚尔兑美元BRL=跌1.06%，因巴西的总统大选受牵扯到巴西国有石油公司Petrobras以及数十位议员的腐败丑闻影响，两位领先的总统候选人都被迫作出辩护。
尽管上周五美国公布的8月就业报告令人失望，但美元仍在上涨。
“尽管数据远逊预期，且许多细节也不尽人意，但市场仍倾向看淡一些，”道明证券外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。
“其他经济指标仍显示美国经济在今年下半年增强。”他表示，“就业数据并未改变这一观点。”(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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