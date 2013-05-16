美元兑欧元和日圆尾盘反弹

* 美元上涨，但升势受到美国数据所限

* 美国上周初请失业金人数跳增

* 疲弱的欧元区通胀数据令降息预期升温

路透纽约5月16日 - 美元兑欧元和日圆周四尾盘反弹上涨，盘中走势反复，美元在平盘上下游走。

旧金山联储银行总裁威廉姆斯表示，美联储可以在今夏开始缩减购买资产，并在今年年底前结束购债，之后美元反弹。

他的讲话抵消了今日稍早由美国疲弱数据带来的负面情绪。今日美国公布的数据凸显全球最大经济体的脆弱，打压了冒出来将在短期内缩减购债计划的预期。

“威廉姆斯的讲话被认为是指将减少刺激措施，这对美元有利，但对股市或欧元不利，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

欧元兑美元跌0.1%，报1.2876美元，但高于周三触及的六周低点1.2842美元，周三数据显示欧元区经济连续第六季萎缩。

美元兑日圆升0.1%，报102.31日圆，根据路透数据，周三美元兑日圆触及2008年底来最高的102.76日圆。

威廉姆斯表示，需要看到就业市场进一步成长才能确信美联储会结束购买资产。但如果就业市场继续增强，“可能早至今夏就可以有所削减购买债券，之后如果一切顺利，我们可以在今年年底结束购债。”

今日稍早，美国公布上周初请失业金人数以六个月最快速度攀升，令投资人对政府撙节措施的担忧加重，美元受创。

美联储明确表示在就业市场出现普遍和持续的成长前，美联储货币政策将保持宽松，但美元兑日圆和欧元仍出现反弹。

其他数据显示，汽油价格大跌导致4月美国消费者物价指数环比跌幅录得逾四年最大，而4月房屋开工降幅也大于预期。

“今日数据公布前，美元处于升势，大致是因对美国经济的乐观看法。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“美联储缺乏对就业和通胀的掌控，所以数据凸显进一步放宽政策的必要。”他表示，“数据也令市场有必要再度考虑对美元的看多看法。”

北美市场早盘中段，美元跌势加速，因调查显示美国大西洋沿岸中部地区5月制造业萎缩，因新订单降至约一年最低水准。

达拉斯联储银行总裁费希尔表示，美国通胀放缓温和，并可能“释出”消费者支出，他称并不担心通缩风险。

RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli表示，今日数据普遍疲弱，这提醒投资人经济仍不稳，这将令美联储保持宽松政策。

“讨论美联储缩减购买资产为时过早，但我们预计这会是在年底时。”他表示。

另外德国和法国的物价下滑凸显欧元区通缩的风险，欧元区今年年初陷入历来最长的经济衰退，令欧洲央行进一步降息的风险增加。

交易商表示，投资人渴望逢低买入美元，而在日本央行4月祭出激进的宽松货币政策以后日圆继续下滑。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2881 1.2886 -0.04 -2.37 1.3194

美元/日圆 102.24 102.23 +0.01 +17.87 86.74

欧元/日圆 131.68 131.74 -0.05 +15.05 114.45

美元/瑞郎 0.9646 0.9645 +0.01 +5.36 0.9155

英镑/美元 1.5268 1.5233 +0.23 -6.05 1.6251

美元/加元 1.0192 1.0157 +0.34 +2.73 0.9921

澳元/美元 0.9807 0.9896 -0.90 -5.64 1.0393

欧元/瑞郎 1.2426 1.2430 -0.03 +2.91 1.2075

欧元/英镑 0.8433 0.8456 -0.27 +3.93 0.8114

新西兰元/美元 0.8159 0.8234 -0.91 -1.50 0.8283

美元/挪威克朗 5.8328 5.8460 -0.23 +4.85 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5115 7.5350 -0.31 +2.33 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6697 6.6707 -0.01 +2.63 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5906 8.5963 -0.07 +0.15 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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