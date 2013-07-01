美元兑欧元下滑 日圆因全球制造业数据拖累重挫

* 美元兑日圆上涨，将可能进一步走强

* 欧元在欧元区制造业PMI数据公布后上涨

* 美国制造业活动增加，但就业分项指数下挫

* 关注央行会议和周五的美国就业数据

路透纽约7月1日 - 美元兑多数货币周一下滑，日圆则跌至近四周低点，因此前全球公布的一系列制造业报告令较高风险货币跌势回稳。

投资人今日买入欧元、澳元和新西兰元等回报较高的货币。近几周，因市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将缩减刺激措施，上述货币受压。

欧元区、日本和英国公布的制造业报告都显示制造业改善。西班牙和意大利等欧元区二线国家也显露令人鼓舞的迹象。

美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，6月制造业从5月意外萎缩中反弹成长，但就业分项指数降至近四年最弱，凸显美国经济面临的挑战。

纽约尾盘，美元兑日圆升0.5%，报99.58日圆，稍早触及6月5日来最高的99.86日圆。

“鉴于该数据是周五6月美国非农就业报告的先期指标，今日出炉的ISM制造业数据将是美元进一步上涨途中的一个小的短期障碍，”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

但交易商可能给予周三将出炉的6月ADP民间就业报告和ISM服务业就业分项指数更大的关注。

欧元区数据显示，制造业采购经理人指数(PMI)触及16个月高位，显示制造业下滑程度正在减轻。英国制造业则以逾两年最快速度成长，而日本制造商信心明显改善。

对日本央行将继续激进的宽松货币政策的预期也打压日圆，欧元兑日圆升0.9%，报130.08日圆。

欧元兑美元升0.4%，报1.3064美元，从上周跌至6月初来最低的1.2983美元跌势中反弹。不过，欧元仍在100日移动均线切入位1.3106美元和200日移动均线切入位1.3074美元的技术阻力位下方。

美元指数.DXY跌0.15%，报83.013，低于上周五触及的四周高位83.344。

周五美国的非农就业报告将至关重要。若数据强劲会有助于对美联储将提前缩减购债的臆测，从而提振美元。美国国内经济改善会给予美元相对欧元和日圆的较大优势。

同美联储不同，欧洲央行可能在周四的月度货币政策会议上强调欧元区经济仍需要帮助。

英国央行和澳洲央行也将在本周举行货币政策会议。

“美国经济复苏仍是乏善可陈，但相比其他地区则表现要好得多，”BrownBrothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin表示。

“无论美联储是否决定在9月会议上或今年稍晚开始缩减购债，其仍将会早于其他央行开始撤走非传统货币政策，”他表示。

澳元兑美元在触及三年低点0.9105美元后反弹，尾盘报0.9234美元，大涨1.1%。英镑兑美元持平，报1.5214美元。

新西兰元兑美元尾盘升0.8%，报0.7804美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3063 1.3008 +0.42 -0.99 1.3194

美元/日圆 99.65 99.12 +0.53 +14.88 86.74

欧元/日圆 130.17 128.92 +0.97 +13.74 114.45

美元/瑞郎 0.9451 0.9447 +0.04 +3.23 0.9155

英镑/美元 1.5216 1.5210 +0.04 -6.37 1.6251

美元/加元 1.0495 1.0518 -0.22 +5.79 0.9921

澳元/美元 0.9238 0.9136 +1.12 -11.11 1.0393

欧元/瑞郎 1.2349 1.2293 +0.46 +2.27 1.2075

欧元/英镑 0.8584 0.8555 +0.34 +5.79 0.8114

新西兰元/美 0.7816 0.7741 +0.97 -5.64 0.8283

元

美元/挪威克 6.0892 6.0670 +0.37 +9.46 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.9585 7.8934 +0.82 +8.42 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.6657 6.7030 -0.56 +2.57 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.7095 8.7117 -0.03 +1.54 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。