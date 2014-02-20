美元兑欧元连续第二日上涨 因欧元区数据疲弱

* 欧元区PMI数据低于预期

* 美国经济数据强劲支撑美元

* 美国兑日圆和瑞郎由跌转升

路透纽约2月20日 -美元兑欧元周四连续第二日上涨，此前欧元区企业调查直指该区经济复苏迟滞且前景脆弱，而美元受到强劲的美国经济数据支撑。

欧元区2月Markit综合采购经理人指数(PMI)小跌至52.7，略低于1月创下的31个月高位52.9，也低于预估的53.1。

欧元兑美元低见1.3685美元，进一步脱离周三触及的七周高位1.37735美元，日内下跌0.11%。

欧元兑日圆也下跌约0.1%，报140.40日圆，兑瑞郎小幅下滑。欧元兑英镑持平。

法国通胀远若于预期，令欧元区仍面临通缩风险，也令欧元受压。

法国PMI数据远低于预期，德国数据也未能缓解对欧元区经济将需要欧洲央行更多刺激措施的担忧。

“欧洲经济复苏远未确定，”Wilmington Trust InvestmentAdvisors投资策略师Clem Miller表示。

一个月欧元/美元隐含波动率小涨至6.4%，从本周稍早触及的六周低点攀升，凸显欧元短期内可能面临的波动性。

周四公布的部分美国经济数据强劲，支撑美元兑欧元上涨。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少3,000人，经季节调整为33.6万人，下跌显示尽管连续两个月招聘乏力，就业市场状况仍在稳步改善。

美国劳工部在另一报告中表示，1月消费者物价指数(CPI)上涨0.1%中多数是因家庭能源价格强劲上升。

另外金融数据公司Markit表示，2月美国制造业活动以近四年最快速度加速，部分因新订单增加。

“今早的美国经济数据肯定令美元全面得益，”BMO Capital Markets外汇交易部门董事总经理BlakeJespersen表示。

周四费城联邦储备银行公布的另一数据显示2月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动意外萎缩，但美元未受该数据影响。

**美元兑日圆和瑞郎上涨**

欧元下滑扶助美元指数.DXY反弹，纽约尾盘，美元指数升0.17%，报80.277。

美元兑日圆也小涨，报102.340，势将录得12月底来表现最好的一周。

“市场愈发意识到日本经济比所有人预期得都要疲弱。”WilmingtonTrust的Miller表示。

近期数据显示，日本1月贸易逆差创纪录，因日圆疲弱引发的出口增长被进口成本大涨所超过。

美元兑瑞郎也升0.1%，报0.8894。(完)

(编译/审校 利棣儿/李军)

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