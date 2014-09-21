美元连升十周 因投资人预计美国将较预期更快升息

路透纽约9月19日 - 美元兑一篮子主要货币周五上涨，本周连升第十周，因投资人预计美国升息的速度可能比之前预期更快。

不过一些市场人士表示，美元走势过度，其升势会很快停歇。他们还表示，从基本面来看，美元看来只从强劲的经济消息方面获得略微提振。

“我只是认为美元一路猛涨，看来并没有获得强劲的基本面逐渐增强的支撑。”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“本周将是美元指数连升十周，比这还要强劲的连升势头是很罕见的。如果这将在某处停止，那么目前可能是升势暂缓的好时间。”

美元指数.DXY纽约尾盘报84.753，升0.5%，为约两周最大单日升幅。

汇市经纪公司FXCM旗下DailyFX.com量化策略师David Rodriguez也赞同Osborne的看法。他表示，FXCM的汇市成交量数据显示欧元卖盘和美元买盘已经明显放缓，尽管欧元兑美元跌至14个月低点1.2832美元，纽约尾盘欧元报1.2835美元，跌0.7%。

“热情的降温可能自然转变为走势剧变，美元可能匆忙转跌。”Rodriguez表示。

美元兑日圆JPY=升0.2%，报108.95日圆，盘中刷新六年高位109.45日圆。美元兑日圆连升第三周。

Osborne还表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的利率预估只不过令市场更为困惑。

“我认为美国利率预估的转变很小，美联储仍非常依赖经济数据。如果自此美国就业数据因某种原因转差，那么这些利率预估也会随之转变。”Osborne表示。

英镑今日也出现大的走势，兑美元跳升至两周高位，兑欧元触及两年高位，此前苏格兰公投结果为支持留在英国。

不过英镑在纽约汇市遭遇获利了结回落。

稍早，英镑兑美元GBP=D4跳升至1.6525美元，为9月2日来最高，纽约尾盘跌0.6%，报1.6307美元。

英镑兑欧元EURGBP=R从两年高位0.7810英镑回落，报0.7867英镑。英镑兑日圆GBPJPY=R也升至六年高位后回软。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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