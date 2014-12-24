美元指数从近九年高位回落 圣诞节前交投淡静

路透纽约12月24日 - 投资人周三在圣诞节前的淡静交投中缩减美元仓位，将美元从周二美国公布强劲的经济成长数据后所创的近九年高位拉回。经济成长数据巩固了美联储快将升息的观点。

美元指数回落0.13%，报89.943，周二美国公布第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%后，美元指数触及2006年3月来最高，两年期美国公债收益率跳升至逾四年最高的0.747%，美元相对其他货币的收益率优势明显。

“我认为在昨日公布强劲GDP数据后，我们可以对年底美元走强的观点颇为放心。”法国巴黎银行驻伦敦汇市策略师Michael Sneyd表示。

今年美元指数大涨12.3%，势将创近10年最佳年度表现，尽管美元升势是在下半年才有起色。

美国今日公布的一周初请失业金数据也优于预期，不过汇市无甚反应。

美国公布的一系列强劲经济数据刺激投资人买入美元计价资产，损及欧元和日圆。欧元区和日本还在进一步放宽货币政策以支撑经济成长。

根据汤森路透数据，欧元兑美元升0.20%，但仍离美国公布GDP数据后触及的28个月低点1.2164美元不远。纽约尾盘，欧元报1.2195美元。

“欧元/美元仍在1.22美元附近，且看上去步履沉重。在该水准有强劲的支撑，但如果跌穿会为跌至1.12美元区域打开通道。”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

“要出现上述走势，美国公债收益率需要进一步上涨，且数据也要强劲。这会令市场对美联储升息保持警惕。明年第一季后我们就会坐立不安了。”他指出。

明年年初，商品货币可能仍不受青睐，因全球需求放缓，油价和铁矿石价格重挫。今日澳元兑美元小涨，加元兑美元下滑。

英镑兑美元升0.28%，报1.5563美元，从周二触及的16个月低点反弹。欧元兑英镑跌0.1%，报0.7832英镑。（完）

(编译 李军; 审校 李婷仪)

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