美元受就业数据带动急升 兑日圆触及13年高位

路透纽约6月5日 - 美元兑日圆周五急升至13年高位，兑欧元也大涨，因数据显示，美国5月就业岗位增长加速，提升了美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早在9月升息的可能性。

美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加28万，增幅为12月来最大，路透访查的分析师原先预估为增加22.5万。

平均时薪也增加，按年增长2.3%，为2013年8月以来最大升幅，分析师称，这暗示美国通胀将向美联储设定的2%的目标靠近。

数据公布后，利率期货交易员押注联储将在10月升息。不过，一项路透调查周五显示，华尔街大行预计，美联储将从9月开始升息，之后会在年底前再度上调利率。

“如果(美国经济)成长势头良好，到9月份将有足够的证据证明联储希望在那时升息，”野村汇市策略部全球主管Jens Nordvig在谈到美国就业数据时表示。他说，到9月欧元将触及1.05美元。

美元兑欧元、日圆和瑞郎上扬超过1%。美元兑日圆盘中触及约13年最高125.860日圆。欧元触及日低1.10490美元。

美元指数本周仍可能走低，为三周来首次，因本周稍早，欧元兑美元录得六年来最大两日涨幅。

对美联储在年内升息的预期升温提振美元，因升息预计将吸引更多资金流入美国，从而推高美元。

“今天公布的非农就业报告给美元投资者吃了一颗大大的定心丸，且我认为，也缓解了对美国经济总体状态的担忧，”WorldWideMarkets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

欧元兑美元尾盘回落1.09%，报1.11160美元，周四触及逾两周高位1.13800美元。美元兑日圆急升0.99%，报125.605日圆。美元兑瑞郎尾盘上扬0.7%，报0.94020瑞郎。

美元指数.DXY尾盘攀升0.91%，报96.330。(完)

(编译 母红; 审校)

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