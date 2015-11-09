美元下跌 逆转上周五就业报告公布后的急升势头

路透纽约11月10日 - 美元周一小跌，上周五强于预期的非农就业报告公布后美元曾触及六个半月高位。

“今日的走势主要受头寸调整驱动，并非受基本面因素影响，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon表示。

“过去数周美元多头头寸大幅增加，在就业数据公布后进一步增加。今日多头头寸增长停滞，投资者锁定获利。”

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，截至11月3日，期货市场投机客持有的欧元空头头寸约为13.4万口，规模为6月来最大。日圆空头头寸也增加。

美元指数跌0.2%，报98.962。

上周五公布的数据显示，10月美国非农就业岗位增加27.1万，远超接受路透调查经济学家预期的增加18万。数据公布后，美元指数触及99.345的高位。

路透周一早盘报道，四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。消息扶助推动美元兑欧元早盘上扬。

但涨势昙花一现。欧元兑美元回吐稍早跌幅小涨，最新上扬0.2%，报1.0759美元。

日圆兑美元回落，到纽约交易时段上午中段后反弹，随后小涨，日内上扬0.06%，之前一度触及123日圆的日内新高。

美元兑其他主要货币也走软，美元兑英镑、瑞郎、瑞典克朗、新西兰元和加元均回落。

上周五意外强劲的就业数据公布后，美元急升，今日逆转升势。

就业数据提升了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的可能性。美国升息将提振美元，并吸引投资资金流入收益率较高的美国资产。

一项路透调查显示，就业数据公布后，17位一级交易商中有15位预计联储将在12月会议上升息。(完)