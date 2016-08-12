美元上涨 因旧金山联储总裁威廉姆斯认为今年升息是恰当的

路透纽约8月11日 - 美元周四上涨，此前一美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年加息是恰当的，明日美国将公布零售销售数据。

旧金山联储总裁威廉姆斯在接受美国华盛顿邮报访问时表示，美联储应该在今年升息，因为就业市况不断改善和通胀可能正在回升。

美元兑一篮子六种主要货币上涨0.24%，至95.878。美元兑日圆攀升0.65%，至101.92日圆，兑欧元上扬0.29%，至1.1142美元。

上周五，在数据显示7月就业岗位增幅超预期后，美元走强，但本周回吐涨幅，因投资者认为美联储9月加息的机率很低。

“尽管就业数据良好，但三个季度的GDP数据非常差，而且美联储在11月大选前加息的可能性极低，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani说。

Trevisani补充说，“上述两个不利因素使得联储在12月前加息的可能性微乎其微，升息前景太遥远，使7月就业报告带动的美元涨势难以持续。”

由于许多投资者和交易商在度假，本周汇市交投清淡，令汇价走势被放大，且市场上缺乏影响汇市走向的新数据。

一项路透调查显示，64位分析师的预估中值为，周五将出炉的7月零售销售预料按月上升0.4%。

投资者下一个焦点是8月26日美联储主席叶伦在怀俄明州杰克森霍尔央行行长会议上的讲话。

新西兰元周四急升至逾一年高位，此前新西兰央行降息25个基点，至纪录低点2.0%，降息幅度小于一些投资者的预期。

新西兰央行表示，新西兰元强势是促使央行减息的主要原因，央行还表示，可能在年底和2017年年中前分别再次减息一次。

交易商表示，相对于周四会议前一些市场人士预计的减息50个基点，新西兰央行降息25个基点的步伐太缓慢。

新西兰元兑美元升至0.7351美元，为2015年5月来最高，尾盘报0.7204美元，日内上涨0.14%。（完）