美元因全球经济忧虑续升 但美元指数创六个月最大单周跌幅

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约10月10日 - 美元周五连升第二日，之前连跌了三日。欧洲、日本和中国都出现了经济放缓的迹象，令投资人担心全球经济体质，避险买盘带动今日美元续升。
“美元后市仍有望续升，背后的诱因是政策背离。”Tempus Consulting汇市策略师Andrew Dilz表示。
“我们现预计美国在明年下半年前升息，而同时欧洲等地的经济成长低迷。”
不过美元指数本周收低，为13周来首见，且跌幅为六个月来最大。
纽约尾盘，美元指数.DXY升0.5%，报85.842。
“如果美元再保持一段时间升势，会拉低通胀，对美联储维持低利率更久有帮助。”GAM Unconstrained Bond Fund投资组合经理人Jack Flaherty表示。
“我们在等待美元更有吸引力的进入点。”
投资人对欧元区、特别是德国的经济疲弱的担忧令欧元下滑。周五欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济动能放缓可能令企业和家庭投资意愿进一步承压。
欧元兑美元EUR=跌0.6%，报1.2614美元，但本周升幅仍为4月来最大。
美元兑日圆JPY=持平，报107.80日圆，但本周创七个月最大单周跌幅。
对全球经济成长的忧虑拖累股市和商品市场全面下挫，带动避险日圆兑欧元升至五周高位。油价跌穿90美元至四年低点，重挫挪威克郎。
走势同油价息息相关的挪威克郎兑欧元跌至三周最低，因9月通胀数据也不及预期。欧元兑挪威克郎EURNOK=升0.1%，报8.2270克郎。
CBOE波动性指数.VIX升至2月初来最高，凸显市场的不安。
分析师表示，波动性上升意味着美元的升势可能会更加曲折。
法国兴业银行策略师Kit Juckes表示，自7月来美元的升势过大过急，因美国经济数据强劲，且美联储的政策措辞变动不大。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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