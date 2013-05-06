美元兑日圆延续涨势 德拉吉讲话拖累欧元下跌

* 周五美国就业数据良好的影响发酵，美元兑日圆延续涨势

* 美国公债收益率上升，美元兑日圆前景看好

* 欧洲央行总裁德拉吉称正在密切关注数据，并准备再度采取行动

* 澳元下跌，聚焦澳洲央行周二的政策决定

路透纽约5月6日 - 美元兑日圆周一连续第三个交易日上涨，且似乎势将再冲向关键的100日圆关口，因上周美国就业数据优于预期，缓和美国经济成长忧虑。

美元兑日圆在今年迄今大涨14.6%，很可能将继续走强，因日本央行在上月初公布透过1.4万亿美元购债计划向市场挹注流动性，以提振长期陷于通缩的经济。

另一方面，尽管外界普遍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续每月850亿美元的购债行动，但周五公布的美国4月就业岗位增幅强劲，且前两个月增幅被上修，令市场再次谈论美联储今年稍晚将可能开始放慢购债。

就业报告强劲，缓和了过去一个月其他经济数据引发的对美国经济失去动能的忧虑。

“在周五非农就业数据公布后，美元短期内升穿100日圆的机率大幅上升，因该报告显示美国经济不像许多人原先担心的那样疲弱，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

根据路透数据，美元兑日圆尾盘上涨0.3%，至99.34日圆，距离日内高位99.45日圆不远，此为4月25日来最高。

“尽管期权障碍令美元近几周未能升穿100日圆，但没有阻力位是牢不可破的，美国公债收益率上升将是美元走势的领先指标，”Esiner说。

美债和日债收益率差是推动美元/日圆走势的主要因素，且周五就业数据令美国公债收益率升至三周高位。美债收益率应该保持在相对较高的水平，因投资人为本周标售的720亿美元新债做准备。

美国就业数据使投资人愿意冒险，带动美股升至新高。风险意愿增强，倾向令日圆承压，投资人卖出较低收益的日圆，买入较高回报的资产。

欧元兑日圆持平在129.90日圆，稍早涨至两周高位130.40日圆。

但交易商表示，因英国和日本假期，市场成交清淡。

欧元兑美元下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉称正在密切关注数据，并准备在需要时再度采取行动来应对经济疲弱。

欧洲央行执委科尔表示，虽然央行上周四刚刚将欧元区指标利率降至纪录新低，但仍可以进一步调降此利率。

欧元兑美元跌0.3%，至1.3074美元，进一步远离上周三触及的两个月高位1.3242美元。在德拉吉讲话后，欧元跌至日内低位1.3052美元。

“欧元/美元风险现在倾向下行，可能下探1.30美元，”丹麦丹斯克银行外汇研究部主管Arne Lohmann Rasmussen说。

周一公布的调查显示，欧元区4月企业活动依旧萎缩，显示该地区或在本季陷入更深幅度的经济衰退。采购经理人指数(PMI)也显示德国企业活动出现萎缩，步法国、意大利和西班牙后尘。该调查令欧元的利空基调加重。

澳元兑美元跌0.6%，至1.0248，因澳州零售销售意外下跌，及中国服务业数据下降。

澳洲央行周二举行政策会议。市场的表现暗示，澳洲央行减息的机率为50%；但路透调查显示，多数分析师预料利率将保持在3.0%不变。

美联储维持利率在0-0.25%区间不变，如果澳洲央行减息，将降低澳元的一些吸引力。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3074 1.3113 -0.30 -0.91 1.3194

美元/日圆 99.33 99.02 +0.31 +14.51 86.74

欧元/日圆 129.87 129.87 +0.00 +13.47 114.45

美元/瑞郎 0.9382 0.9350 +0.34 +2.48 0.9155

英镑/美元 1.5541 1.5571 -0.19 -4.37 1.6251

美元/加元 1.0067 1.0079 -0.12 +1.47 0.9921

澳元/美元 1.0249 1.0314 -0.63 -1.39 1.0393

欧元/瑞郎 1.2268 1.2261 +0.06 +1.60 1.2075

欧元/英镑 0.8410 0.8424 -0.17 +3.65 0.8114

新西兰元/美 0.8512 0.8532 -0.23 +2.76 0.8283

元

美元/挪威克 5.8339 5.8020 +0.55 +4.87 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.6269 7.6095 +0.23 +3.90 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5458 6.5005 +0.70 +0.73 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5601 8.5383 +0.26 -0.21 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(编译 利棣儿 审校 徐文焰)

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