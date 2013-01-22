日圆兑美元和欧元上涨 此前日本央行决议难满足预期

* 日圆反弹,日本央行决议令人失望

* 日本央行无限制资产购买计划将从2014年起实施

* 日本央行将通胀率目标提升到2%

路透纽约1月22日 - 日圆兑美元和欧元周二大涨1%,之前日本央行称明年才会启动无限制资产购买方案,这令预期将有更加激进的货币宽松措施的人士感到失望.

不过欧元兑日圆扳回部分失地,兑美元亦反弹,因德国ZEW经济景气指数触及2012年5月迄今高位.

由于市场猜测一些德国大型银行或被要求分拆投资银行业务,欧洲股市下挫,欧元兑美元和日圆也一度触及盘中低位.

不过,日圆走势最为剧烈,而日本央行的行动再度未及预期.决议公布后日圆上涨,尽管一部分交易商表示涨势料受限.

"日圆表现要超过其他货币,很多人认为此前的日本央行举措既没有给人留下深刻印象,也令人感到失望."Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示.

日本央行一如外界广泛预期,将通胀率目标提高到了2%.

该央行还表示,决定从明年开始采取无限制资产购买方案,届时将每月买入一定数量的资产,并且不设定最终日期.

美元兑日圆下跌0.9%,报88.74日圆.稍早一度跌破停损位88.50日圆,触及盘中低点88.35.

交易商称在88.00-88.20日圆有买单,且技术支撑位在1月16日低点.美元/日圆在日本央行公布决议后很快涨至90.06日圆,距离两年半高位90.25不远,但之后回落.

分析师表示,日圆反弹可能只是暂时,美元兑日圆预计将在未来几个月上涨.

"4月将任命日本央行新总裁,其后预计将有更多宽松措施,因此美元/日圆的整体上涨趋势将会持续,"瑞士信贷银行全球外汇分析师Bernd Berg表示.他还称未来几个月美元有可能升至92日圆.

现任日本央行总裁白川方明的任期将在4月结束.市场准备好迎来日圆的新一轮下跌,因多数人预计将有一位与首相安倍晋三同样持激进宽松政策立场的人选接替白川方明.

**欧元反弹**

欧元兑日圆日内下跌1%至118.16日圆,脱离盘中低点117.31.一家德国报纸报导称,该国监管机构命令大型银行启动业务拆分,欧元兑日圆受冲击.

数据显示美国12月成屋销售意外下降,为欧元和美元增加波动性和压力,不过该数据预计不足以左右到楼市将在今年为经济提供助力.

欧元兑美元变动不大,报1.3317美元.

尽管自一周前欧元触及近10个月高位后,难以升穿1.34美元水平,分析师表示,其仍有可能保持强势,因围绕欧元区危机的担忧缓解.

德国ZEW数据超出所有预期,表明欧元区危机给德国经济造成的困扰不再像去年那样严重.

"如果德国公布的数据保持强劲,那么最早本周末欧元就能突破1.34美元的关口并触及1.35."Raiffeisen Bank International外汇分析师Joerg Angele表示.

不过Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner警告称,若欧元无法升穿1.34美元,或许意味着近期顶部已经形成.

(翻译 洪曦; 审校 张荻)

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