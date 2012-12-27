日圆扩大跌幅且美元下滑 市场聚焦财政悬崖谈判

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 美元/日圆料将收在200周移动均线切入位上方
* 风险逆转偏向日圆进一步走软
* 大限将至,美国众议院将在周日再举行财政磋商
路透纽约12月27日 - 日圆兑美元周四跌至逾两年低点,因预期日本将实施大胆的货币刺激政策.而在华盛顿将为避免财政悬崖进一步磋商前,美元兑欧元下滑.
美元兑日圆今年迄今大涨12%,势将录得2005年来最大年度升幅.过去两个月,日圆跌势加速,因市场臆测日本新任首相安倍晋三将奉行打压日圆的政策.
"如果所有人都相信安倍晋三所说,那么日圆跌势还没完,"法国兴业银行(Societe Generale)策略师Kit Juckes表示.
交易员表示,投机商和对冲基金将加大作空日圆兑美元.一些人士表示,若美元周五自2007年12月底以来首次收在200周移动均线切入位84.95日圆之上,将是美元进一步走强的强烈信号.
根据路透数据,美元兑日圆一度升至86.15日圆,为2010年8月中来最高.纽约尾盘升0.5%,报86.02日圆.投资人攻克了在86日圆的选择权阻力位,在86.10日圆上方有止损买盘.
欧元兑美元升0.2%,报1.3242美元,美元指数.DXY略降至79.590,仍高于上周触及的两个月低点79.008.
美国众议院将在美东时间周日下午6:30复会,而次日即12月31日就是达成避免自动增税和减支协议的限期.
稍早,参议院民主党领袖里德警告美国看来将跌落财政悬崖后,美元一度走强.
因美元具有较高流动性且被认为是避险货币,所以在美国预算磋商陷入僵局时美元往往得益.相反,如果磋商进展顺利,投资人倾向于买入欧元和澳元等货币.
如果国会未能在12月31日前达成协议,所有美国人的税率将跳回到2001年之前的水准.两日后,有1,090亿美元的自动减支措施将开始生效.增税和减支共计将蚕食美国经济约6,000亿美元,可能令美国经济在2013年重陷衰退.
**日圆进一步走软**
在选择权市场,美元/日圆风险逆转显示了日圆疲弱的进一步倾向.一个月至四年的风险逆转都倾向美元买权或日圆卖权,反映投资人对作空日圆信心不断增强.
美元/日圆一个月隐含波动性指数从上周的7.3升至8.5,接近12月13日触及的近六个月高位约8.65,凸显对冲汇价大幅波动的需求增加.
日本新首相安倍晋三周三公布内阁名单,成员多为关系密切的盟友.安倍晋三已承诺日本央行将实施激进宽松货币政策,并采取措施打压日圆.日圆下滑将有助于日本出口商,并已提振日本股市.
欧元兑日圆升0.6%,报113.95日圆,根据路透数据,盘中高位114.31日圆,为2011年7月来最高.
"投资人关注是否日本央行在1月下一次货币政策会议上放宽政策,且如果放宽力度不够,新政府将施压,这会损及日本央行的独立性."道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示.
"由于安倍晋三政府持续威胁日本央行独立性,日圆反弹的空间有限."他表示.
(编译 李军; 审校 张涛)
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