美元兑日圆走软 但100日圆关口仍近在咫尺

* 美元/日圆在逼近100日圆之前止步不前，欧元兑日圆接近130日圆

* 位于100日圆的期权障碍成为阻碍

* 日本央行公布大规模货币宽松政策后，日圆涨势料只是昙花一现

* 澳元和新西兰元兑日圆触及数年高位

路透纽约4月9日 - 美元兑日圆周二从四年高位附近回落，但在日本央行在上周宣布大规模宽松政策后，日圆走软之势并未改变。

交易商称，位于重要心理关口100日圆的期权障碍使日圆跌势放缓，但在上周四日本央行承诺将向经济注资约1.4万亿美元后，升穿该水准看来不可避免。

不过，在三天累计上扬约7%之后，投资者感觉是时候锁定获利。

“美元/日圆正进行盘整，后市将继续上行，”法国巴黎银行的汇市策略师 Vassili Serebriakov表示。

“100日圆水准至关重要，因在该水准附近有大量期权头寸，但可能只需几天，美元/日圆就能升穿这些期权障碍，触及100日圆大关，”他说。

美元兑日圆尾盘回落0.4%，报98.98日圆，根据路透数据，稍早攀升至99.66日圆的高位，此为2009年5月以来最高。

交易商还表示，在美元/日圆升至99.73日圆水准之前，获利了结需求强劲。99.73日圆是美元从2007年6月触及的峰值124.16日圆向2011年10月创下的纪录低位75.35日圆下跌的50%回档位。

“鉴于日圆普遍疲弱的走势，任何一次喘息都可能鼓励投资者以更有利的汇率重新建立日圆空头头寸，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

根据路透数据，欧元兑日圆盘中触及2010年1月以来最高130.03日圆。尾盘上扬0.2%，报129.50日圆。

日本财政大臣麻生太郎周二称，日圆正在修正之前“过度”升值的趋势，不过，他强调说，该国货币政策的目的是抗击通缩，并非打压日圆。

“美元/日圆升势很快，势必在触及关键水平前回调，因此，美元/日圆未能毫无阻碍地升穿100日圆大关，我并不感到意外，”北欧联合银行的汇市策略师Niels Christensen表示。

“但...一切因素都指向日圆走软，且所有人都乐于顺其自然。”

欧元兑美元上扬0.6%，报1.3084美元，盘中在1.3050美元附近触发止损买盘后，升至3月15日以来最高1.3100美元。

策略师称，看起来，对欧元区,即塞浦路斯救助、意大利政治不确定以及西班牙财政和经济困境的担忧现在已退居次席。

“欧元表现不错，因市场臆测日本投资者将开始购买欧元区资产，”法国巴黎银行的Serebriakov说。

“欧洲央行在上周举行的政策会议上按兵不动，与日本央行祭出大规模刺激举措形成鲜明的对照，且看起来欧洲央行对进一步降息仍犹豫不决，这欧元有利，”他说。

评级机构穆迪周二警告称，西班牙可能达不到今年公共赤字目标的前景，可能导致该国评等被调降至投资级之下。

收益率较高的商品货币兑日圆触及数年高位。

澳元兑日圆 触及2008年7月以来最高103.99日圆。新西兰元兑日圆升至2008年2月以来最高84.49日圆。

美元兑瑞郎也跌至及逾五周低位0.9304，后小幅反弹至0.9325瑞郎，日内下跌0.3%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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