美元兑日圆在触及七年高位后回软

路透纽约12月1日 - 美元兑日圆和欧元周一遭遇获利了结下滑，此前美元兑日圆一度触及七年高位，因评级机构穆迪下调日本主权债信评级。

穆迪公布评级调整决定后，美元兑日圆JPY=在电子交易系统EBS一度触及119.15日圆的高位，为2007年7月以来最高。穆迪将日本评级从AA3下调至A1，评级展望稳定。

不过分析师表示，在欧洲央行周四货币政策会议以及周五美国公布非农就业报告前，交易商寻求减持美元仓位。

“在本周有重大事件前，出现了一些获利回吐，”BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示。

分析师称，尽管12月开局疲弱，但美元兑日圆等主要货币的较长期升势保持完整，因美联储可能考虑在明年升息，而其他主要央行可能还将祭出更多刺激措施扶助经济。

“今日发生的一切没有改变美元的走势，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。

美元兑日圆在11月大涨了5.6%，今年迄今升幅为12.4%。纽约尾盘，EBS数据显示，美元兑日圆跌0.3%，报118.29日圆。

欧元兑美元EUR=EBS升0.2%，报1.2476美元，11月欧元兑美元跌了0.6%，今年迄今跌幅为9.2%。

在供应管理协会(ISM)公布的11月制造业活动指数降幅小于预期后，美元兑日圆和欧元缩减稍早跌幅。

因商品和原油价格下挫引发市场押注欧洲央行可能在明年年初前进一步放宽政策应对通缩风险，欧元兑美元的反弹可能有限。

路透访查的17家交易商中没有交易商预计欧洲央行会在周四推出更多刺激措施。

欧元兑瑞郎EURCHF=R升至三周高位1.2044瑞郎，此前要求瑞士央行增加黄金储备的公投未能获得通过。(完)

(编译 李军/龚芳; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。