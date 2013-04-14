美元兑日圆从四年高位大跌 受美国数据拖累

* 美元和欧元兑日圆从数年高位回软

* 美国3月零售销售意外下滑，打压美元

* 日圆势将录得周度跌幅，未打破下滑趋势

* 投机商在最近一周减少美元多头

路透纽约4月12日 - 美元兑日圆周五从四年高位大跌，此前美国公布的3月零售销售数据疲弱，巩固了美联储将继续购债支撑经济的预期。

但鉴于日本央行激进放宽货币政策打压长期通缩，日圆反弹料是暂时走势。多数市场专家认为美元兑日圆升穿100日圆重要心理和技术关口只是时间问题。

美国公布3月零售销售跌0.4%，三个月内第二度萎缩，显示美国经济可能在首季末已步履艰难后，美元遭遇强劲卖压。

“近期越来越多的经济数据令美元承压，美联储可不急于将货币政策正常化。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

周五另一数据显示4月美国消费者信心指数重挫。

美联储的购债计划等同于印钞，会稀释美元价值。美联储公布的上次货币政策会议记录显示部分委员预计今年稍晚会减少购买资产规模。

但该次会议是在本月稍早美国公布3月就业数据前举行的，就业数据显示非农就业岗位增长乏力。美联储曾表示将继续购债直至就业市场显示明显改善。

美元兑日圆纽约尾盘跌逾1%，报98.47日圆，根据路透数据，远低于日高99.80日圆。周四美元兑日圆触及99.94日圆，为2009年4月来最高。

自日本央行上周承诺在不到两年的时间内向日本经济挹注约1.4万亿美元后，美元兑日圆已上扬约6%。但在比较重要心理关口100日圆时升势放缓，交易商称因有重大期权阻力和来自日本出口商的美元卖压。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，汇市投机商在最近一周减少对美元的多头押注。

日本央行的举措促使许多分析师上调美元兑日圆的升势预估。法国兴业银行(Societe Generale)分析师现预计美元/日圆将最终升至110日圆，之前预估为103日圆，而Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ预计美元兑日圆在未来12个月升至109日圆。

欧元兑日圆纽约尾盘报129.24日圆，跌1%，远低于周四触及的逾三年高位131.11日圆。

**资金流**

日本央行总裁黑田东彦周五表示，央行已经采取了一切必要举措以期在两年内实现2%通胀率目标，但政策的实施不能局限于这个时间范围内，因为经济有可能出现意外变化。

基金经理人和分析师表示，一旦债市波动性稳定下来，日本投资人可能会重新配置海外资金以寻求更高收益。

ING Investment Management基金经理人Jaco Rouw表示，“由于日本央行目前是日本公债的大买家，预计日本公债的投资人－主要是银行、保险公司和退休基金将开始配置部分资金至海外资产。”

“因至目前几乎所有日圆颓势都来自国际金融机构，日本在资金流会造成新一波的日圆贬值。”

数据显示尚未出现这种资金流动，但分析师预计可能很快会出现。

欧元兑美元报1.3078美元，跌0.2%，受对塞浦路斯的担忧打压。据报在约1.3000美元到期的期权可能将欧元/美元锁定在该水准附近。

塞浦路斯表示，根据国际救助协议，该国融资需求由最初的175亿欧元增至约230亿欧元。

展望下周，美国数据将唱主角，从楼市数据到通胀数据都可能吸引投资人眼球。市场长期担心美联储购债可能刺激通胀，但迄今的数据都还算温和。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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