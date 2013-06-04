美元兑日圆反弹 但在美国就业数据公布前料走势脆弱

* 美元反弹，重新升向100日圆水平

* 日本敦促公共养老金增加海外资产持有量

* 关注欧洲央行会议，预计将保持利率不变

* 周五将公布的美国就业数据预计将促使美联储继续实施刺激举措

路透纽约6月4日 - 美元兑日圆周二反弹，因投资者寻求利用昨日走低的机会买回美元，而日本股市的强劲走势也限制了持有日圆的需要。

一则路透报导称，日本政府将敦促管理资金规模在2万亿日圆以上的公共养老基金增加在股市和海外资产的投资。这使美元/日圆在昨日跌至四周低位后获得进一步支撑。

日经225指数.N225收涨2%，金融股领涨，涨幅达6%。日本公债走低，10年期公债收益率攀升6个基点，报0.88%。

“美元多头遭逼仓，但我们知道这不会持续很长时间，因美元的长期看涨前景未受到威胁，”法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

美元/日圆尾盘上扬0.4%，报99.94日圆，交易商称，执行价在100日圆的期权到期可能使美元/日圆持于该水准附近。周一美元/日圆触及98.86日圆的低位，因数据显示，美国5月制造业活动降至2009年6月以来最低。

不过，短期技术信号显示，美元/日圆涨势不会持续。

ScotiaBank的首席汇市策略师Camilla Sutton表示，在99.12日圆附近的50日移动均线提供支撑，收在该水准之下，将使美元/日圆跌势加速。但收在周一开盘价100.57日圆之上，将缓解部分下行压力，她说。

美元指数.DXY尾盘上扬0.2%，报82.782。

美元周一普跌，因疲弱的美国制造业数据使美国联邦储备委员会(FED/美联储)很快缩减刺激计划规模的可能性降低，尽管两位美联储决策者表示，如果数据改善，美联储将在未来几个月缩减刺激计划规模。

美联储曾承诺，在就业市场大幅改善前将保持刺激政策不变，因此，周五将公布的非农就业数据备受关注。

预计美国5月就业岗位仅小幅增长，暗示经济仍是老样子，还不是撤走刺激举措的时候。

一项路透对经济学家的调查预计，5月美国非农就业岗位增加17万个。4月为增加16.5万个。如果周五的就业数据令人失望，可能使美元多头头寸减少，但如果数据强于预期，则会提振美元。

美元/日圆的走向将会随着美国公债对就业数据的反应而改变。

欧元/美元尾盘上扬0.1%，报1.3084美元，脱离周一触及的5月9日以来最高1.3107美元。欧元区生产者物价指数4月进一步回落，录得近四年来最大按月跌幅，使欧洲央行进一步降息的可能性犹存。

本周欧元区的最大焦点是欧洲央行周四举行的月度政策会议，预料将维持利率不变。投资者将密切关注央行总裁德拉吉会后的记者会，从中寻找降息前景的线索。

“总的来说，欧元本周的表现看起来将继续强于美元，尤其是在欧洲央行政策会议周四举行前，”DailyFX的汇市策略师Christopher Vecchio表示。

“有关欧洲央行将实施负存款利率，以扶助改善区内受压且越来越紧蹙的信贷流的臆测日盛，但我认为欧洲央行目前采取行动的机率不大，”他说。

澳元/美元尾盘走低1.3%，报0.9642美元，之前澳洲央行保持利率在2.75%不变，央行总裁史蒂文斯称仍可能进一步放宽政策。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3078 1.3075 +0.02 -0.88 1.3194

美元/日圆 100.00 99.51 +0.49 +15.29 86.74

欧元/日圆 130.82 130.12 +0.54 +14.30 114.45

美元/瑞郎 0.9466 0.9471 -0.05 +3.40 0.9155

英镑/美元 1.5312 1.5320 -0.05 -5.78 1.6251

美元/加元 1.0339 1.0276 +0.61 +4.21 0.9921

澳元/美元 0.9648 0.9771 -1.26 -7.17 1.0393

欧元/瑞郎 1.2386 1.2387 -0.01 +2.58 1.2075

欧元/英镑 0.8542 0.8534 +0.09 +5.27 0.8114

新西兰元/美 0.8013 0.8086 -0.90 -3.26 0.8283

元

美元/挪威克 5.8095 5.8033 +0.11 +4.43 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.5985 7.5878 +0.14 +3.52 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5580 6.5373 +0.32 +0.91 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5805 8.5501 +0.36 +0.03 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。