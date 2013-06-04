美元兑日圆反弹 但在美国就业数据公布前料走势脆弱

必和必拓拒绝维权投资者Elliott的改革建议 称弊大于利
路透悉尼/伦敦4月10日 - 全球最大的矿产商必和必拓 周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 美元反弹，重新升向100日圆水平
* 日本敦促公共养老金增加海外资产持有量
* 关注欧洲央行会议，预计将保持利率不变
* 周五将公布的美国就业数据预计将促使美联储继续实施刺激举措
路透纽约6月4日 - 美元兑日圆周二反弹，因投资者寻求利用昨日走低的机会买回美元，而日本股市的强劲走势也限制了持有日圆的需要。
一则路透报导称，日本政府将敦促管理资金规模在2万亿日圆以上的公共养老基金增加在股市和海外资产的投资。这使美元/日圆在昨日跌至四周低位后获得进一步支撑。
日经225指数.N225收涨2%，金融股领涨，涨幅达6%。日本公债走低，10年期公债收益率攀升6个基点，报0.88%。
“美元多头遭逼仓，但我们知道这不会持续很长时间，因美元的长期看涨前景未受到威胁，”法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
美元/日圆尾盘上扬0.4%，报99.94日圆，交易商称，执行价在100日圆的期权到期可能使美元/日圆持于该水准附近。周一美元/日圆触及98.86日圆的低位，因数据显示，美国5月制造业活动降至2009年6月以来最低。
不过，短期技术信号显示，美元/日圆涨势不会持续。
ScotiaBank的首席汇市策略师Camilla Sutton表示，在99.12日圆附近的50日移动均线提供支撑，收在该水准之下，将使美元/日圆跌势加速。但收在周一开盘价100.57日圆之上，将缓解部分下行压力，她说。
美元指数.DXY尾盘上扬0.2%，报82.782。
美元周一普跌，因疲弱的美国制造业数据使美国联邦储备委员会(FED/美联储)很快缩减刺激计划规模的可能性降低，尽管两位美联储决策者表示，如果数据改善，美联储将在未来几个月缩减刺激计划规模。
美联储曾承诺，在就业市场大幅改善前将保持刺激政策不变，因此，周五将公布的非农就业数据备受关注。
预计美国5月就业岗位仅小幅增长，暗示经济仍是老样子，还不是撤走刺激举措的时候。
一项路透对经济学家的调查预计，5月美国非农就业岗位增加17万个。4月为增加16.5万个。如果周五的就业数据令人失望，可能使美元多头头寸减少，但如果数据强于预期，则会提振美元。
美元/日圆的走向将会随着美国公债对就业数据的反应而改变。
欧元/美元尾盘上扬0.1%，报1.3084美元，脱离周一触及的5月9日以来最高1.3107美元。欧元区生产者物价指数4月进一步回落，录得近四年来最大按月跌幅，使欧洲央行进一步降息的可能性犹存。
本周欧元区的最大焦点是欧洲央行周四举行的月度政策会议，预料将维持利率不变。投资者将密切关注央行总裁德拉吉会后的记者会，从中寻找降息前景的线索。
“总的来说，欧元本周的表现看起来将继续强于美元，尤其是在欧洲央行政策会议周四举行前，”DailyFX的汇市策略师Christopher Vecchio表示。
“有关欧洲央行将实施负存款利率，以扶助改善区内受压且越来越紧蹙的信贷流的臆测日盛，但我认为欧洲央行目前采取行动的机率不大，”他说。
澳元/美元尾盘走低1.3%，报0.9642美元，之前澳洲央行保持利率在2.75%不变，央行总裁史蒂文斯称仍可能进一步放宽政策。
今日 上日 当日 今年以来 2012年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3078 1.3075 +0.02 -0.88 1.3194
美元/日圆 100.00 99.51 +0.49 +15.29 86.74
欧元/日圆 130.82 130.12 +0.54 +14.30 114.45
美元/瑞郎 0.9466 0.9471 -0.05 +3.40 0.9155
英镑/美元 1.5312 1.5320 -0.05 -5.78 1.6251
美元/加元 1.0339 1.0276 +0.61 +4.21 0.9921
澳元/美元 0.9648 0.9771 -1.26 -7.17 1.0393
欧元/瑞郎 1.2386 1.2387 -0.01 +2.58 1.2075
欧元/英镑 0.8542 0.8534 +0.09 +5.27 0.8114
新西兰元/美 0.8013 0.8086 -0.90 -3.26 0.8283
元
美元/挪威克 5.8095 5.8033 +0.11 +4.43 5.5630
朗
欧元/挪威克 7.5985 7.5878 +0.14 +3.52 7.3403
朗
美元/瑞典克 6.5580 6.5373 +0.32 +0.91 6.4986
朗
欧元/瑞典克 8.5805 8.5501 +0.36 +0.03 8.5777
朗
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。
(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透悉尼/伦敦4月10日 - 全球最大的矿产商必和必拓 周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。