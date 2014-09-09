美元因升息预期上升 欧元在遭受抛售后回稳

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约9月9日 - 美元周二兑一篮子主要货币触及14个月高位，因投资人预计美国经济增速可能令美国联邦储备委员会(FED/美联储)在明年开始升息。
美元周一普涨，因旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者预计美联储维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，而且仅会更缓慢升息。
欧元走软也令美元得益，自欧洲央行上周降息至新低，并推出购买资产计划以对抗通缩风险后，欧元走势恶化。
“大环境是美国国内有好消息，国外的消息就不那么好了，”Brown Brothers Harriman首席汇市策略师Marc Chandler表示。
美国经济数据改善巩固了美联储可能更接近升息的观点，美国公债收益率上升也扶助美元的升势。但美国就业市场仍有闲置，则令市场认为美联储将在未来几季按兵不动。
“投资人对美联储接近达成目标更有信心，”Chandler表示。不过他也指出，“尽管经济在复苏，但还不算稳健。”
美元指数.DXY纽约尾盘升0.09%，报84.312，稍早高见84.519，离去年7月高位84.753不远，突破该水准将触及2010年7月来最高。
美元兑日圆JPY=也升至六年高位106.47日圆，之后回落，尾盘报106.42日圆。
欧元兑美元EUR=在欧洲交易时段跌至14个月新低，报1.2860美元，之后小幅反弹至1.2912美元，当日略有上涨。
投资人仍普遍作空欧元，显示欧元可能将进一步下滑。上周欧元连跌第八周，为1999年1月欧元面世以来最长跌势。
在英国央行总裁卡尼讲话显示央行可能在明春开始升息后，英镑从10个月低点反弹。但提振稍纵即逝，因投资人对苏格兰可能在本周投票支持独立的担忧不断加重。
一项TNS调查结果在隔夜时段公布，显示“支持”苏格兰独立的受访者急速增加。苏格兰独立公投将在9月18日举行。
英镑兑美元GBP=D4尾盘报1.6084美元，盘中低见1.6060美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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