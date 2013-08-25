美元下滑 因美国新屋销售数据令人失望

* 美国新屋销售骤降，殃及美元

* 美国/日本公债收益率差触及一年半高位

* 欧元兑日圆触及一个月高位，受诺沃特尼讲话扶助

路透纽约8月23日 - 美元周五兑一篮子主要货币下滑，兑日圆从三周高位回软，因美国公布的新屋销售骤降，打压美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下个月减少购买资产计划的预期。

数据公布后，欧元升穿1.34美元，向周二触及的六个月高位回升。近几周，欧元区经济改善的迹象提振了欧元。

美国7月新屋销售骤降13.4%，至九个月最低，因美国抵押贷款利率上升影响，这显示经济可能没有许多投资人预想的那么强劲。

“该报告令缩减购债将推迟，而不是提前的可能性增加，可能要到新任美联储主席上任后了。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。

美元指数.DXY跌0.2%，报81.360。

近几周，对美联储何时将开始搜集购债的不确定性令美元承压。美联储公布的7月货币政策会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)委员对何时应采取行动有分歧。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机商在截至8月20日该周连续第五周缩减对美元多头的押注。

美元的净多头仓位总值降至135.4亿美元，为两个月最低，之前一周为176.2亿美元。投机商连续第三周作多欧元。

欧元兑美元升0.2%，报1.3383美元，受助于欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，他目前没看到多少降息的理由。

德国联邦统计局在周五公布的数据中确认，第二季德国国内生产总值(GDP)较上季成长0.7%，较上年同期增长0.9%。数据助燃了对欧洲最大经济体今年将表现出众的乐观情绪。

近期经济改善已经推高欧元区货币市场利率，如果持续，可能挑战欧洲央行维持低利率直至经济全面复苏的承诺的有效性。

本周，欧元兑美元升0.4%，8月迄今升0.6%。

美元兑日圆下滑0.1%，报98.68日圆，此前在路透交易平台一度触及三周高位99.15日圆。

尽管美元今日回落，但今年投资人仍强烈看好美元/日圆的走势。分析师表示，美国两年期公债收益率较可比日债收益率差扩阔至2012年3月来最宽，这会鼓励更多的日本投资人买入美国公债。

法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Sebastien Galy表示，“美元/日圆的走势同美国公债收益率息息相关，这肯定会支撑美元/日圆。”

本周，美元兑日圆升1.1%，今年迄今大涨13.7%。

欧元兑日圆升0.1%，报131.97日圆，盘中触及一个月高位132.42日圆。

美元兑其他货币也下滑，兑瑞郎跌0.2%，报0.9211瑞郎。澳元兑美元升0.3%，报0.9033美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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