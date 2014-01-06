美元兑日圆和欧元下滑 因美国服务业数据疲弱

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 美国12月服务业增长放缓
* 欧洲央行会议前欧元受经济数据扶助
* 日圆走强，因股市下滑
* 市场聚焦周三美联储会议记录和周五的月度就业报告
路透纽约1月6日 -美元兑欧元周一从一个月高位下滑，兑日圆跌至两周低点，交投清淡，因美国公布的服务业数据逊于预期，显示去年底成长放缓。
在另一报告也显示美国12月服务业增长放缓，虽表明经济继续扩张，但步幅不大后，美元跌势加速。
“今年美元快速向前冲遭遇了一些减速带，上月美国服务业成长降温，且在本周美联储会议记录和月度就业报告等风险事件前气氛谨慎”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
根据供应管理协会(ISM)，美国12月服务业成长步伐连续第二个月放缓，企业活动扩张速度放慢，新订单出现萎缩。
另外，金融数据公司Markit表示，其12月服务业采购经理人指数(PMI)由11月的55.9降至55.7。
这些报告巩固了美联储今年将逐步缩减购债的预期。
不过美国11月工厂订单反弹，进一步显示去年年底经济动能强劲。
本周开始，交投清淡，因市场等待美联储周三将发布的12月货币政策会议记录，这可能暗示进一步缩减购债的时机和步幅，为年初的交投确立基调。
周五美国将公布12月非农就业报告，可能为美国就业市场增长是否足够强劲，能令美联储继续缩减购债提供线索。
美元指数.DXY纽约尾盘跌0.2%，报80.668，稍早在全球交易时段触及12月4日来最高的80.910。
欧元区公布的数据显示，欧洲央行短期内不会进一步放宽政策，欧元因此得益。
欧元兑美元从一个月低点反弹，纽约尾盘升0.33%，报1.3630美元，欧元区投资者信心1月升至2011年4月以来最高，为欧元带来支撑。
欧元兑日圆跌0.3%，报142.02日圆。
周一Markit的调查显示，欧元区企业2013年普遍以强劲表现收官，持续近两年的裁员动作终于在上月停止。欧元区Markit12月综合采购经理人指数(PMI)终值确认为52.1，11月为51.7。
欧洲央行周四将举行2014年首次货币政策会议。尽管在11月意外降息后，欧洲央行不太可能进一步降息，但该行有能力向银行进一步提供低息贷款。
另外，日圆兑美元和欧元从近期触及的五年低点反弹，因全球股市下挫促使交易商买入避险日圆。
在中国公布上月服务业增长大幅放缓后，亚洲股市领跌.MIWD00000PUS。
日经225指数.N225和日圆走势通常相反。
根据路透数据，美元兑日圆纽约尾盘跌0.5%，报104.26日圆，这是10月来最大单日百分比跌幅。(完)
(编译 李军; 审校 孙茉莉)
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