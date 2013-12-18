美元兑日圆改写逾五年新高

* 美联储缩减购债，但强调维持宽松政策

* 美元兑日圆大涨逾1%，兑欧元亦走高

* 日圆承压，因日本连17个月出现贸易逆差

记者 Wanfeng Zhou 编译 张明钧

路透纽约12月18日 -美元兑日圆周三升至逾五年高点，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)出乎部份投资人预料地缩减买债，称若经济持续改善，料将进一步缩减购债。

欧元兑美元跌势相对有限，因美联储暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。

华盛顿D.C. Western Union Business Solutions资深市场分析师JoeManimbo表示，“许多人认为美联储将会在明年缩减购债。但是美联储采取行动，坚守其可能在今年底前缩减刺激规模的预言。”

他补充称，“美联储开始缩减购债，解除了妨碍美元走势的一项不确定性，暗示经济及美元前景看俏。”

美元兑日圆上涨1.4%至104.05日圆，稍早一度来到104.16，创2008年10月以来新高。

欧元下跌0.6%至1.3690美元，稍早一度触及12月6日以来新低1.3673美元。

美元指数.DXY上涨0.5%至80.458。

美联储宣布，将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

不过美联储也提到，当失业率降至6.5%以下时，维持隔夜拆款利率于近零水准“很长一段时间可能是适当做法”，此举可能旨在避免市场出现剧烈反应从而损及经济复苏。

美联储主席伯南克表示，若就业一如预期的持续增长，则明年多数时间可能会“循序渐进”地缩减购债。他说，该计画“可能在明年稍晚结束”，肯定不会在明年年中画下句点。

加州Merk Investments总裁Axel Merk表示，“你可以说这是缩减购债，但他们还没有给出明确的终点。”

“他们只是屈从于市场要求他们有所作为的压力。但真正的缩减购债是他们何时会停止扩大资产负债表。他们仍留下了很久以后才会升息的印象，因此我无法确定其立场能说上有多强硬。”

美联储公布决议后美股大涨，令日圆进一步承压；日圆往往被视为避险资产，通常会在投资人冒险意愿升高时下跌。

欧元兑日圆上涨0.8%至142.45。

“今日的行动终于移除了何时缩减购债的不确定性，这也是另一个有利于冒险意愿的因素，”纽约德意志银行十国集团(G10)汇市主管Alan Ruskin表示。

他并称，“日圆仍将作为受青睐的融资货币，但温和缩减购债将会为年底前美元兑多数其他货币定下相对疲软的基调。”

令日圆进一步承压的因素是，数据显示日本11月贸易逆差为1.29万亿日圆(125.6亿美元)，连续17个月写下贸易逆差，因日圆贬值拉高了燃料进口成本。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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