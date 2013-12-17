美元兑欧元及日圆下跌 市场静待美联储决定

* 美国11月CPI较前月持平，年增率为1.2%

* 市场聚焦美联储决议

* 澳元兑美元创三个半月新低

* 瑞典克朗走升，此前央行一如预期降息

路透纽约12月17日 -美元兑欧元及日圆周二下跌，在窄幅区间内波动，投资人静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布有关刺激计划的决议。

美联储于周二展开为期两天的政策会议，市场人士普遍预期政策不会有重大改变，不过美联储仍可能为缩减刺激政策作铺垫，许多人士认为这可能在新年的第一季发生。

“若美联储真的缩减购买资产，我将感到意外，我认为只有极少部份的人预期周三缩减购债，但我预期其为1月开始缩减购债作出铺垫的可能性很高，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻伦敦的外汇策略主管John Hardy表示。

欧元兑美元上涨0.1%至1.3768美元，有部份是受助于德国乐观的景气调查报告。

欧元兑美元上周一度触及六周新高，受到当地货币市场利率走扬支撑。

另外一个带动欧元今年走强的因素，在于欧洲银行业者汇回资金，以便在欧洲央行进行资产质量审查(Asset QualityReview)前强化资本基础。根据欧盟银行业管理局(EBA)数据，欧盟银行业者在2011年12月至2013年1月之间资产共减少8,170亿欧元(1.12万亿美元)。

美元兑日圆连续第三个交易日下跌，降0.4%至102.60。

美国劳工部周二公布，美国11月消费者物价指数(CPI)较前月持平，因能源价格回落，较上年同期上涨1.2%。此前10月CPI较前月回落0.1%，且较上年同期仅增长1.0%，为2009年10月以来最小增幅。

RBS Securities的汇市策略师BrianDangerfield表示，周二公布的通胀数据温和，“为美联储保持宽松政策立场提供了理据，”使美联储更加不可能在本周会议上开始缩减购债。

近期公布了一系列强劲的经济数据后，美联储在本月或下月缩减购债的可能性增加，不过，路透调查中多数受访经济学家仍预计，美联储将在3月采取行动。

美元指数.DXY下跌，报80.036，过去三周累计回落约0.7%。

澳元兑美元盘中跌至四个半月低位0.8879美元，之前澳洲央行公布12月3日政策会议记录。澳洲央行称，尽管澳元汇价在过去一个月大幅走软，但仍处于令人不安的高位。

澳洲政府还放弃了任何恢复预算盈余的打算，预计如果不削减支出，将在未来10年被预算赤字所困扰。

澳元兑美元尾盘跌0.54%，报0.8899美元。

瑞典央行调降指标回购利率，与市场的广泛预期一致。之后，欧元兑瑞典克朗跌0.3%，报9.0272瑞典克朗。部分投资者现押注，克朗的疲弱走势已基本结束。(完)

(编译 母红/张明钧; 审校 郑茵)

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