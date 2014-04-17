日圆因乌克兰忧虑缓解而下滑 英镑触及四年半高位

* 有通过外交努力结束乌克兰暴力冲突的迹象

* 叶伦强调利率需要保持低位

* 英镑兑美元触及近四年半高位

* 美国、英国和欧洲市场周五将因耶稣受难日休市一天

路透纽约4月17日 -日圆周四下滑，因有迹象显示或能通过外交努力结束乌克兰东部的暴力冲突，促使投资人在复活节周末前缩减避险日圆仓位。

在美国、英国和欧洲部分国家长周末假期前，市场交投减少。占每日全球汇市成交量最大份额的英国金融市场将在本周五和下周一休市，而美国金融市场将在周五休市，不过东京市场照常开市。

在地缘政治局势紧张时，交易商会涌入避险的日圆本周走强，因投资人担心乌克兰军队和亲俄武装在乌克兰东部的暴力冲突升级，可能爆发全面内战。

为了避免发生进一步的暴力冲突，美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟在日内瓦四方会议后发布联合声明，呼吁结束乌克兰东部的暴力行径。一个多月前，克里米亚刚举行公投，脱离了乌克兰。

分析师表示，联合声明刺激交易商缩减日圆、瑞郎以及美国公债的避险仓位。

“声明令一直困扰市场的地缘政治忧虑降温。因此美元和美国公债收益率上升，”Commonwealth ForeignExchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

日圆缩减兑美元和欧元的微弱升幅，兑美元尾盘跌0.2%，报102.44日圆，兑欧元跌0.2%，报141.53日圆。

指标美国10年期公债收益率升至九日高位2.72%。

Esiner表示，日圆走势反转幅度不大，因“一个声明不足以缓和市场中所有地缘政治不确定性。”

本周，日圆兑美元跌0.8%，回吐上周上涨1.6%的部分升幅。日圆兑欧元本周跌0.2%。

日圆回落，扶助提振美元兑欧元等其它主要货币从稍早低点反弹。

欧元兑美元纽约尾盘持稳，报1.3814美元，盘中触及1.3811美元的低点。本周欧元兑美元势将下滑0.5%，上周升1.3%。

俄罗斯卢布兑美元收高1.2%，报35.60卢布，两日前触及3月中来最低水准。

**叶伦讲话打压美元**

美元指数在海外市场回落，周三美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦表示，需要低利率来支撑美国经济，尽管该政策对美元不利。

美元下滑，扶助带动英镑兑美元升至2009年底来最高，因在周三英国公布强劲就业和薪资增长数据后，投资者继续消化英国在明年第一季升息的预期。

英镑兑美元在欧洲汇市高见1.6842，为2009年底来首见，当日收盘报1.6790美元，较周三收盘变动不大。

稍早，美元兑欧元和日圆也下滑。费城联储公布的美国大西洋沿岸中部地区制造业活动指数优于预期，令美元跌势受限。

叶伦在她成为美联储主席后的第二次公开讲话中强调，采用宽松政策的必要性，因通胀持续持于低位，且经济疲软。

她对通胀温和的讲话盖过了费城联储的报告、初请失业金数据等其它近期显示美国经济动能增强的数据影响。

分析师表示，最近公布的这些数据不足以盖过叶伦有关低利率的措辞。(完)

(编译 李军/龚芳; 审校 母红/徐文焰)

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