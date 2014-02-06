日圆受避险买盘带动上涨 受益于股市疲弱

* 日圆兑美元和欧元朝11周高位迈进

* 美国服务业扩张速度略有加快-ISM

* 美国1月民间就业增长略低于预期-ADP

* 市场焦点转向周四欧洲央行政策会议

路透纽约2月5日 -日圆周三上涨，对美元和欧元朝近期所及两个月高位迈进，因股市走势疲软，且对新兴市场和全球经济成长的担忧犹存，促使投资者追捧避险货币。

美元兑欧元小跌，因交易商静待周四欧洲央行货币政策会议结果，以及是否政策制定者会考虑更多刺激措施帮助仍脆弱的欧元区经济。

民间就业服务机构ADP EmployerServices周三发布的报告显示，美国1月民间就业人数增加17.5万人，略低于分析师预期。数据支撑对日圆的避险需求。

这一略低于预期的就业市场指标令市场担心周五的1月非农就业报告可能也逊于预期，这会令美元和股市的卖压加重。

最新的ADP数据“略微令人失望，但不足以左右汇市。”WestpacBanking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

美国供应管理协会(ISM)公布的服务业报告令人鼓舞，显示1月扩张速度较预期快，日圆兑美元的升势受限。

在ISM服务业报告公布后，美元兑日圆一度缩减大部分跌幅。稍早在ADP数据公布后，美元兑日圆曾下挫0.85%。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.3%，报101.37日圆。

欧元兑日圆跌0.2%，报137.16日圆，日低为136.51日圆。

周二美元和欧元兑日圆都跌至11周低点，分别在100.755日圆和136.25日圆。

美元指数走势震荡，尾盘跌0.1%，报81.044，盘中在80.898-81.240之间波动。

反映投资人紧张程度的美元/日圆和欧元/日圆隐含波动率仍处于高位。一周美元/日圆隐含波动报11.3%，一周前为约8%。

美股恢复近期跌势，标普500指数.SPX收低0.2%，年初迄今跌幅达到5%。

**关注欧洲央行会议**

欧元兑美元小涨至1.3534美元，守在周一所创的两个月低点约1.3477美元之上，因投资人谨慎认为欧洲央行可能在周四的政策评论中发表对通胀更为温和的观点。

由于欧元区通胀远低于欧洲央行目标，且有通缩的风险，欧洲央行有放宽政策的压力。但也有可能欧洲央行按兵不动，这可能令欧元反弹。

周三欧元区公布的12月零售销售数据疲弱，综合PMI终值也不及预期，助燃了对欧洲央行可能动用类似于美联储的购债计划预期。

“所有人都在看是否欧洲央行会改变政策，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理BorisSchlossberg表示。

尽管欧元区在控制了较弱国家债务问题后已经稳定了金融体系，但要重回经济持续成长的道路仍有困难。

“欧洲央行宁愿在事态进一步恶化前做好准备。政策制定者可能在为欧元区艰难复苏争取时间。”Schlossberg表示。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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