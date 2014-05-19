美元持稳 因公债收益率受楼市数据推动小幅攀升

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透纽约5月16日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，因美国指标公债收益率在触及六个月最低后小幅反弹，但如果公债收益率重拾跌势，美元可能再度走软。
美元兑日圆和欧元缩减稍早录得的温和跌幅，因美国房屋开工数据强于预期。
“公债收益率走低对美元不利，”Westpac Banking Corp的高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“相对于目前的经济状况，美国公债收益率过低。”
近几周公布的经济数据令人鼓舞，但在这种情况下美元和美国公债收益率仍走低。周五公布的数据显示，美国4月房屋开工增长13.2%，年率为107万户，为去年11月以来最高。
公债价格攀升令预计债市最终将回落，美元将从目前水平反弹的分析师和交易商倍感受挫。
指标10年期公债收益率US10YT=RR尾盘报2.518%，高于周四触及的六个月低位2.473%。10年期公债收益率本周可能累积下跌近11个基点。
美元兑日圆JPY=报101.45日圆，高于周四触及的两个月低位101.31日圆，也高于200日移动均线切入位101.20日圆，分析师将其视为关键支撑位。
美元兑欧元EUR=小涨，报1.3697美元。欧元周四跌至2月底以来最低1.3648美元。美元本周上扬0.4%。
欧元兑日圆EURJPY=R回落0.2%，报138.96日圆，盘中触及三个月低位138.77日圆。
周四出炉的令人失望的欧元区成长数据促使市场预期，欧洲央行将在6月会议上推出进一步刺激举措，部分投资者押注欧元将在未来数周走低。
交易商还指出，希腊公债遭抛售，导致欧元区二线公债市场升势暂停，促使资金寻求避险。交易商称，如果欧元区二线公债跌势加速，可能损及欧元。
10年期希腊公债收益率GR10YT=RR今日小涨2个基点，至3月底以来最高6.851%。
“欧洲债市大幅震荡，尤其是最近两天。我认为欧元从目前的水平反弹有难度，”Franulovich说。
一个月欧元/美元隐含波动率EUR1MO=本周从七年低位反弹，周五触及5.8%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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