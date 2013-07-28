金价持稳且本周大涨近3%

* 在金价三周内累计上升逾8%后，有投资人获利了结

* 金价势将录得近3%周度升幅，将为3月来首次连涨三周

路透纽约/伦敦7月26日 - 金价周五持稳，尾盘反弹收复稍早失地，本周大涨近3%，因市场保持谨慎，等待下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策会议给出的信息，美元因此下跌。

金价录得3月来首次连续三周攀升，4月中金价在两日内急挫225美元。

周五工业金属全线大跌，远远盖过美元跌至五周低位的影响。市场臆测下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)将强调在较长时间保持低利率的意向，这一臆测使美元走低。

在1946 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,330.30美元。

交易商表示，看到金价周五触及1,340美元日内高位时，黄金投资人锁定利润，该水平较6月28日触及的三年低位高大约160美元。

8月美国期金跌7.30美元，结算价报每盎司1,321.50美元。

金价在过去三周累计上涨超过9%，美联储在6月底称，在确定美国经济足够强劲后才开始逐步撤走货币刺激计划，令金融市场投资人感到安心。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量周四下跌0.3%，至927.36吨，为四年低位。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，有八个国家在6月增加黄金储备，包括俄罗斯、乌克兰及阿塞拜疆，而土耳其，德国和其他七个国家减少其部份黄金储备。

现货银跌1.2%，报每盎司19.95美元。现货铂金跌1.5%，报每盎司1,424.49美元，现货钯金下滑2%，报每盎司721.97美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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