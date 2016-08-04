黄金下跌 因美国民间就业数据提振美元上涨

路透纽约/伦敦8月3日 - 黄金周三下跌，从昨日触及的三周高位回落，因美国经济数据强劲提振美元上涨。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民间就业岗位增加17.9万个，高于分析师的预估。

1910 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,357.96美元，周二曾触及1,367.33美元的7月11日以来最高。

美国12月期金低0.6%，报1,364.70美元。

“周五出炉的美国非农就业报告肯定会带动欧元/美元走势，从而影响黄金价格，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

“尽管美国GDP数据很疲弱，但非农就业报告可能很好，促使美联储可能再度考虑升息，从而提振美元，令金价回落，”Oxford Economics商品部门董事Daniel Smith说。

美元兑一篮子货币从周二触及六周低位后反弹，上升0.5%。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称今年升息一次可能是合适的，尽管他担心通胀仍过低。

现货铂金跌0.4%，至每盎司1,158.95美元，周二触及1,177.40美元，此为2015年4月以来最高。

现货钯金下滑0.7%，至709.50美元，周二升至2015年6月来最高的722.90美元。

现货银下跌1.1%，至20.39美元，周二触及四周高位20.78美元。(完)