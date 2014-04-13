钯金跳升至2011年来最高 金价持于约两周半高位

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
* 全球股市跌至两周低点
* 美元指数持稳，但本周下滑
* 中国金价贴水1美元，需求疲弱
路透纽约/伦敦4月11日 -钯金价格周五升穿800美元，为约三年来首见，盘初一波强劲的买盘触动少量止损买单，投资人押注主要出口国俄罗斯供应吃紧且汽车业需求强劲。
金价持于约两周半高位，势将录得一个月内最大单周升幅，因风险意愿降低，且对美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会早至明年年初加息的预期升温。
一券商表示，钯金在2011年6月以来首次升穿800美元后触动了少量止损买单。
现货钯金升2.4%，至2011年8月来最高的810.00美元，交投最活跃的6月钯金期货结算价报806.8美元，升1.8%。
今日上涨令钯金有望录得三个月连升，自年初现货钯金已大涨15%。
1959 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,317.76美元，本周上扬1.2%，为连升第二周。
美国6月期金收低0.1%，结算价报每盎司1,319美元。
全球股市大跌，美元指数小涨0.1%，但本周仍跌约1%。
周五美国公布的数据显示，3月生产者物价指数(PPI)录得九个月最大月度升幅，这抵消了因俄罗斯和乌克兰地缘政治紧张局势升级带来的避险买兴。
亚洲买盘清淡已超过一个月，主要购买国国中国因人民币下滑而继续离场。
中国金价本周一度转为升水，周五回落至贴水约1美元。
现货银跌0.2%，报每盎司19.96美元。现货铂金升0.09%，报1,450.75美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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