金价在早盘急跌后反弹

路透纽约/伦敦1月6日 - 美国期金周一上涨，摆脱盘中稍早不寻常的急跌。美股走软令金价得以延续涨势至第三日。

标普500指数下跌，此前数据显示美国12月服务业活动增长速度连续第二个月放慢，而11月工厂订单反弹。美元走弱也扶助提振金价。

分析师表示，似乎在2014年伊始，黄金从股市走软中获得支撑。在2013年，金价大跌，而美股年度涨势则创下纪录。

2020 GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,239.39美元，稍早触及一周高位1,248.30美元。

自2014年初迄今，黄金累计上涨3%。黄金在2013年重挫28%，表现为1982年来最差。

美国2月期金结算价跌0.60美元，至1,238美元，交投震荡，在1,212.60-1,247.70之间的35美元区间宽度中交投。

美国期金在周一早盘成交量异常巨大，引发短暂停止交易，且在美国东岸时间早上10:14-10:15，期金一度下挫逾30美元，或约3%。

尚未清楚是什么原因导致市场的波动性，黄金交易商臆测这是因为人为错误造成。

其他贵金属中，现货银升0.1%，至每盎司20.15美元。现货铂金升0.3%，报1,413美元。现货钯金升1.3%，报734.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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