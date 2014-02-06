金价收升但缩减涨幅 投资人消化良莠不齐的美国数据

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美国ADP民间部门数据令人失望
* SPDR Gold Trust的黄金持仓量罕有地增加
* 在周五美国非农就业报告前，交易商持谨慎态度
路透纽约/伦敦2月5日 -黄金周三上涨，但未能守住稍早触及的高位，因良莠不齐的美国数据令投资人不确定全球最大经济体的复苏步伐。
美国ADP民间部门就业报告令人失望，拉低美股，擦亮黄金作为避险工具的吸引力。另一报告显示美国1月服务业指数升至四个月高位，且就业招聘仍然强劲。
汇丰首席贵金属分析师James Steel表示，在周五非农就业报告公布前，美股走势将是推动金价的主要因素。
“我们留意到生产商和长线投资者在黄金上涨时卖出。我们认为，短期而言，金价下行风险大于上行风险，”他说。
2010GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,258.46美元，在稍早美国ADP就业数据公布后，现货金最多涨1.5%，至1,273.26美元。
COMEX-4月期金收涨5.70美元，报每盎司1,256.90美元。根据路透初步数据显示，成交量较250日均值低大约30%。
忧虑之前被大举抛售的股市仍然脆弱，促使一些投资人回到金市。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR GoldTrust周二表示，其黄金持仓量增加3.9吨。
其他贵金属方面，现货银升2.3%，报每盎司19.89美元，现货铂金攀升0.3%，报每盎司1,376美元，现货钯金涨1.1%，报每盎司706.50美元。
钯金反弹，此前连跌11日，为路透自1984年开始记录数据以来的最长跌势。（完）
(编译 利棣儿；审校 李军)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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