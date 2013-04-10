金价跌1.5% 因忧虑美联储提早结束购债及塞浦路斯售金

* 美联储会议记录显示部份决策者考虑逐步减少购债

* 塞浦路斯同意卖出部份黄金储备筹集资金

* 高盛在不到两个月内第二次下调黄金价格预估

路透纽约4月10日 - 黄金价格周三大跌1.5%，录得一个半月来最大单日跌幅，受累于受迹象显示美国联邦储备委员会(美联储)更接近结束货币刺激计划，且塞浦路斯计划卖出黄金储备筹集资金。

欧盟执委会文件显示塞浦路斯同意出售多余黄金储备筹资约4亿欧元，为救助计划提供资金，消息公布后，金市出现恐慌性抛售，令金价跌至每盎司1,550美元附近。

金价稍后从低位反弹，因对更多国家将出售黄金的忧虑减退。自2010年以来，多国央行成为了黄金净买家，更多新兴经济体在其储备中增加黄金持有量，作为对冲信贷风险的工具。

美联储会议记录显示，一些政策委员预计将在年中前缩减资产购买规模，并在今年稍后结束购债。而另一些决策者预计，美联储将在更晚些时候放缓资产购买步幅，在年底前结束宽松计划。

在美联储会议记录公布后，金价也承压。

“各国央行推出宽松货币政策显然较有利股票投资而不是黄金投资，”管理150亿美元资产的Permanent Portfolio Funds的投资组合经理Michael Cuggino说。

1929 GMT，现货金跌1.6%，报每盎司1,559.80美元，录得2月20日来最大单日跌幅。

美国6月期金收跌27.90美元，报每盎司1,558.80美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。

周三美股标普500指数升至纪录高位，年初迄今上涨11.4%，同期金价下跌7%。

金价跌势加速，此前有消息称塞浦路斯计划出售其黄金储备，这将成为欧元区四年来最大规模的黄金出售。

尽管央行售金协议(CBGA3)限制了欧元区国家央行卖出黄金以满足资金需要的规模，但投资人目前忧虑其他债务沉重的欧元区国家也可能开始出售黄金。

投资人信心受挫，此前全球最大黄金上市交易基金的黄金持有量再次下降，且高盛在不到两个月的时间里第二次下调其黄金价格预估，也打压金价。

现货银下滑1%，至每盎司27.65美元。

现货铂金下跌1.4%，报每盎司1,525.74美元。现货钯金跌0.8%，报每盎司718美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1558.80 -27.90 -1.8 1556.40 1588.50 160,429

COMEX白银期货 27.653 -0.228 -0.8 27.445 27.965 49,558

COMEX铂金期货 1529.80 -23.30 -1.5 1525.00 1550.60 9,234

COMEX钯金期货 720.85 -12.15 -1.7 704.00 728.20 7,230

现货金 1559.80 -24.90 -1.6 1557.48 1588.30

现货银 27.650 -0.280 -1.0 27.540 28.010

现货铂金 1525.74 -21.26 -1.4 1527.00 1547.00

现货钯金 718.00 -5.50 -0.8 708.50 726.33(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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