金价下跌逾1% 因ETF黄金持仓量继续减少

路透纽约/伦敦5月7日 - 黄金价格周二下跌逾1%，因黄金支持的上市交易基金(ETF)黄金持仓量继续下降，没有缓和之势，且有消息称对冲基金亿万富翁鲍尔森旗下的黄金基金在4月损失惨重。

SPDR Gold Trust周一黄金持仓量减少3.3吨，4月录得历史上最大的月度降幅。

据熟识该基金的人士提供的基金表现数据显示，亿万富豪鲍尔森是今年金价急跌的最大受害者之一，他旗下规模不到10亿美元的黄金基金单在4月就下跌了27%。消息人士称，鲍尔森的黄金基金在4月的跌幅令该基金从年初迄今累计下跌约47%。