金价下跌逾1% 因ETF黄金持仓量继续减少

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
* 黄金ETF黄金持仓量降至2009年8月来最低
* 鲍尔森的黄金基金4月下跌27%
* 标普500指数盘中触及纪录高位
路透纽约/伦敦5月7日 - 黄金价格周二下跌逾1%，因黄金支持的上市交易基金(ETF)黄金持仓量继续下降，没有缓和之势，且有消息称对冲基金亿万富翁鲍尔森旗下的黄金基金在4月损失惨重。
标普500指数盘中触及纪录高位，反映投资人对经济的乐观情绪，这也降低黄金作为避险工具的吸引力。
澳洲央行宣布减息，且暗示将可能采取进一步行动刺激经济，金价对此无甚反应。
周一ETF黄金持仓量下降，跌至2009年4月来的最低水平，连续第四天减少。
SPDR Gold Trust周一黄金持仓量减少3.3吨，4月录得历史上最大的月度降幅。
1752 GMT，现货金跌1.2%，至每盎司1,450.90美元，稍早下跌约2%，仅略高于每盎司1,440美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)6月黄金期货跌19.20美元，结算价报每盎司1,448.80美元，路透初步数据显示，收盘时成交量可能接近30日均值。
据熟识该基金的人士提供的基金表现数据显示，亿万富豪鲍尔森是今年金价急跌的最大受害者之一，他旗下规模不到10亿美元的黄金基金单在4月就下跌了27%。消息人士称，鲍尔森的黄金基金在4月的跌幅令该基金从年初迄今累计下跌约47%。
现货银跌0.3%，报每盎司23.90美元。现货铂金下滑1.8%，至每盎司1,476美元，现货钯金跌1.7%，至679.50美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1448.80 -19.20 -1.3 1440.40 1470.00 167,372
COMEX白银期货 23.806 -0.149 -0.6 23.400 24.040 39,929
COMEX铂金期货 1481.20 -26.50 -1.8 1477.30 1506.90 7,656
COMEX钯金期货 680.60 -16.50 -2.4 677.70 696.00 4,147
现货金 1450.90 -17.99 -1.2 1441.88 1470.17
现货银 23.900 -0.080 -0.3 23.460 24.050
现货铂金 1476.00 -26.50 -1.8 1479.00 1505.00
现货钯金 679.50 -12.00 -1.7 680.00 693.72
(编译 利棣儿；审校 母红)
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