* 美元兑一篮子货币大跌

* 忧虑日本刺激举措，提振金价

* 香港向中国大陆的黄金净流入中国回升

路透纽约4月9日 - 金价周二上涨，因日本激进货币宽松政策引发汇市波动，提振黄金作为对冲通胀及货币波动工具的吸引力。

现货银劲涨2.5%，录得五个月来最大单日升幅。

金价攀升至一周高位，因美元兑欧元和日圆下跌，日圆兑美元从稍早触及的四年低位反弹。

分析师表示，被压抑的买盘提振金价，此前黄金没有因日本央行的刺激举措而上涨。上周四，日本央行宣布在不足两年的时间内向经济挹注1.4万亿美元。上周，金价下跌1%。

不过，尽管出现塞浦路斯银行业危机，且有迹象显示美国联邦储备委员会(美联储)将继续推行货币刺激政策，但黄金近期表现疲弱，暗示金价可能进一步走低。

“我们还不肯定金价是否已寻获底部，”管理550亿美元资产的Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini说。

1955 GMT，现货金涨0.7%，报每盎司1,583.90美元。

美国6月期金收高14.20美元，报每盎司1,586.70美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

美国政府公布，2月趸售库存跌幅为约一年半最大，促使一些分析师将第一季经济增幅下调，也令黄金得益。

稍早金价上涨，因数据显示中国消费者物价指数增幅温和，为决策者维持货币宽松举措预留空间。

现货银急升2.5%，至每盎司27.93美元，录得去年11月初来最大单日涨幅。

**银行下调金价预估值**

瑞银和德意志银行周二下调2013年金价预估，德意志银行将今年金价预估下调12%，至每盎司1,637美元，表示今年黄金回报将可能是2000年来最差。

在实货市场方面，周二数据显示，2月香港向中国大陆的黄金净流入从1月时触及的三个月低位回升，反映了农历新年前需求上升。

现货铂金上扬0.8%，报每盎司1,544.74美元。现货钯金跌0.8%，报每盎司723.97美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1586.70 14.20 0.9 1570.00 1590.10 118,125

COMEX白银期货 27.881 0.743 2.7 27.140 28.020 50,099

COMEX铂金期货 1553.10 16.10 1.0 1533.90 1560.00 9,885

COMEX钯金期货 733.00 3.20 0.4 723.20 738.50 3,488

现货金 1583.90 10.81 0.7 1570.90 1590.00

现货银 27.930 0.680 2.5 27.230 28.070

现货铂金 1544.74 12.74 0.8 1535.00 1554.00

现货钯金 723.97 -6.03 -0.8 726.75 735.75(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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